¥×¥¸¥ç¡¼¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ËÃíÌÜ¡¡¡Ø508 SW¡Ù¸å·Ñ¼Ö¤ò¸¡Æ¤¡¡SUV¤Î¼¡¤ËÍè¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï2024Ç¯Ëö¤ËÈÎÇä½ªÎ»
¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼°Ê³°¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ø¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ø508 SW¡Ù¤Î¸å·Ñ¼Ö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥¸¥ç¡¼¤ÎÃæ·¿¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë508¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥Ñ¥µ¡¼¥È¡¢¥¹¥³¥À¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¡¢¥Ü¥ë¥ÜS60/V60¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2010Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£4¥É¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÎSW¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2À¤Âå¤ò·Ð¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê2024Ç¯Ëö¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«7000Âæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£À¸»º¤â2025Ç¯½Õ¤Ë½ªÎ»¤·¡¢3ÂåÌÜ¤Î·×²è¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ô¥§CEO¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î³«Âó¤ËÁ°¸þ¤¤À¤È½Ò¤Ù¡¢508 SW¤Ë¶á¤¤¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥¸¥ç¡¼¤ò´Þ¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¾õ¤ÎÍ¥¤ì¤¿SUV¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢·×²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ô¥§»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¾Íè¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥È¥è¥¿bZ4X¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡©
¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï1950Ç¯¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ô¥§»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö508¤ÎÀ¸»ºÃæ»ß¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤â»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ë»Ä¤¹¤À¤±¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤ÏSUV¤Î¼¡¤Ê¤ëÅ¸³«¤òÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¡¢¤½¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ç¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Àµ¤·¤¤ÊýÄø¼°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Ê¤é¡¢Éüµ¢¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£508¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¥×¥¸¥ç¡¼¤¬½éÂå508¤òÅêÆþ¤·¤¿Åö»þ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏSUV¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢BYD¥·¡¼¥ë6¡¢¥È¥è¥¿bZ4X¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥¹¥Ð¥ëE-¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËºÇ¶á»²Æþ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢508¸å·Ñ¼Ö¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×