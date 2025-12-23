Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）とFelix（フィリックス）の対談コンテンツ『2 Kids Room 2025 Ep.25 Hyunjin X Felix』がグループのYouTubeで公開され、SNSではふたりのオフショットがアップされた。

【写真・動画】「顔面が強すぎる」スキズ“ヒョンリクス”の2ショットトーク【写真】1年前にヒョンジンがアップした2ショット

■スキズのロマンチストコンビ“ヒョンリクス”が2ショットトーク

『2 Kids Room 2025』はStray Kidsのメンバーが、ふたりずつじっくりと語り合う企画。ロマンチックなものが好きだというヒョンジンとフィリックスが、詩的な表現を交えながら思い出を振り返る。またお互いのビジュアルや人間性を称え合い、手本にし合う強い信頼関係をうかがわせた。

収録時に撮影されたオフショットでは、真っ白なトップスを着たフィリックスと、Yシャツにネクタイを巻いたヒョンジンが、穏やかな笑顔を浮かべて並ぶ。フィリックスは2枚目でキュートにウインクし、ヒョンジンはピースをしている。

SNSでは「顔面国宝同士が褒め合ってる」「顔面が強すぎる」「顔よすぎて見惚れてたら終わった」「ひたすらお互いのかっこよさを褒め合うヒョンリクス良い」「ロマンチックな会話も等身大のまま繰り広げられて最高」「これぞヒョンリクス」「永遠に尊い」「ドラマ見てるのかと思うくらい激甘セリフの嵐」「本当にロマンチックなケミ」と大きな反響を呼んでいる。

■12月22日はヒョンジン＆フィリックスの記念日？

なお『2 Kids Room 2025 Ep.25 Hyunjin X Felix』は12月22日に公開されたが、1年前の同じ日に、ヒョンジンは自身のInstagramにてフィリックスとの2ショットをアップしていた（2枚目）。これを受けて「2人の記念日なのかな？」と想像を膨らませるファンも見られた。