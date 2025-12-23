パンサー尾形、久しぶりに交際時代の定番デートスポットへ
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが22日までにオフィシャルブログを更新。仕事終わりに夫・尾形と２人で訪れた“懐かしのデートコース”を明かし、 ファンから反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
20日、尾形とYouTubeの撮影だったと明かしていたあいさん。『パパとふたりで食べてきました！！！』と題してブログを更新すると「パパとお仕事おわりに蒙古タンメン食べに来たよ▼」と報告し、紙エプロンをした尾形と店内で撮影した仲良し夫婦ショットやボリューム満点の蒙古タンメンの写真とともに、久しぶりの来店を明かした。
「え、何年振りに食べたんだろう▼▼▼」と振り返りながら「付き合ってるときによく食べたから めっちゃ懐かしくて、そして美味しかった！！！！！！」と交際時代の思い出と重ねて感慨深げにコメント。夫婦になった今でも変わらない“定番デート”の一コマをのぞかせた。
さらに「辛いものを見るだけで汗がふきでる」という尾形は「今日も汗だくで食べてました」と明かしつつ「代謝めっちゃいい！！」とユーモアたっぷりにつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「尾形さん小顔」「デートですね▼」「パパさんと２人きりになれる時間も結構あるのね！」「ねぎーッ多め！流石あいさん」「さくちゃんがいない時は、２人で普段食べれないもの食べに行く!って言ってましたもんね」などの声が寄せられている。
