Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。

現在、エレコム（ELECOM）の「USB Type-C（TM） - USB Type-C 2Wayケーブル）USB2.0/100W/高耐久）」がお得に登場しています。

「スマホとタブレット」「PCとワイヤレスイヤホン」が同時に充電でき、コンセントが少ない場面で活躍する充電ケーブルです。

■この記事で紹介している商品

エレコム USB Type-C ケーブル 100W 2-in-1 1.2m USB PD対応 急速充電 2台同時充電 高耐久 ナイロンメッシュ [適正電圧に自動調整するICを搭載した安心設計] ブラック MPA-CCCEC12BK 1,596円 （15%オフ）

エレコムの「USB Type-C（TM） - USB Type-C 2Wayケーブル）USB2.0/100W/高耐久）」過去最安で登場！

エレコム（ELECOM）の「USB Type-C（TM） - USB Type-C 2Wayケーブル）USB2.0/100W/高耐久）」が15％オフ。

USB-Cプラグが2つあり、2台の機器を同時に充電できるUSB-C充電ケーブルが過去最安値で販売中です。

スマホやタブレットだけでなく、ノートPCの充電やデータ転送がこれ1つで可能。使い勝手に優れた充電ケーブルをお見逃しなく。

最大100W出力でスマホやノートPCの急速充電が可能。データ転送も高速です

USB Power Deliveryに対応。単プラグ使用時は最大100W出力で急速充電できますよ。

2台の機器を同時に充電する場合は最初に接続した機器へ、より高い電力が流れます。出力は各機器の最大入力に応じて自動で変動。

高性能な集積回路（IC）を搭載し、安全かつ最適な電力で充電できるようにコントロール。

USB 2.0規格に準拠し、最大480Mbpsの高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画もストレスなく転送が完了します。

高密度配線構造とナイロン素材で安全面もバッチリ！ 優れた耐久性で長く使えますよ

ケーブルの長さは約1.2m。デスクの上がごちゃごちゃしない丁度いい長さが魅力です。

プラグには金メッキピンを使用し、サビなどに強く信号劣化を抑えて長く愛用できますよ。

内部配線の密度を高めた高密度配線構造を採用。折り曲げに対して高い耐久性を備えています。

外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面に傷がつくのを防止。

難燃性のケーブルは、万が一過熱やショートしても発熱するリスクを低減。高出力の充電でも安全に使えます。1年間のメーカー保証付きなのも嬉しいですね。

＞＞140W対応の新作モデルはこちら

なお、上記の表示価格は2025年12月23日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

