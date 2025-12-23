「一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』～ほっこりなひととき～」全ラインナップ公開！ 2026年1月9日発売予定
【一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』～ほっこりなひととき～】 2026年1月9日 発売予定 価格：1回700円
BANDAI SPIRITは、「一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』～ほっこりなひととき～」の全ラインナップを公開した。発売は2026年1月9日を予定しており、価格は1回700円。
本製品は、珈琲所「コメダ珈琲店」に注目したくじとなっており、「コメダブレンド 加湿器」や「ケース付 あったかブランケット」「シロノワールラグマット」「カツパン ポーチ」のほか、「ミニフィギュアチャーム」「ジャガードタオル」「ステーショナリーコレクション」「ジッパーバッグ」などがラインナップしている。
今回一番くじの公式サイト「一番くじ倶楽部」の商品ページが更新され、各賞のラインナップを画像で確認することができる。
【ラインナップ】A賞 コメダブレンド 加湿器 B賞 ケース付 あったかブランケット C賞 シロノワールラグマット D賞 カツパン ポーチ E賞 ミニフィギュアチャーム F賞 ジャガードタオル G賞 ステーショナリーコレクション H賞 ジッパーバッグ ラストワン賞 クリームソーダ クッション
「A賞 コメダブレンド 加湿器」種類：全1種 サイズ：約150mm
「B賞 ケース付 あったかブランケット」種類：全1種 サイズ
ブランケット：約900mm
ケース：約250mm
「C賞 シロノワールラグマット」種類：全1種 サイズ：約500mm
「D賞 カツパン ポーチ」種類：全1種 サイズ：約200mm
「E賞 ミニフィギュアチャーム」種類：全6種（選べない） サイズ：約45mm ～ 55mm
「F賞 ジャガードタオル」種類：全6種（選べる） サイズ：約230mm
「G賞 ステーショナリーコレクション」種類：全6種（選べる） サイズ
メモ（コメチキ）：約130mm
メモ（ジェリコ 元祖）：約160mm
クリアファイル：A4（2枚セット）
ステッカー：約50mm（5枚セット）
「H賞 ジッパーバッグ」種類：全5種（選べる） サイズ：約180mm（1種5枚入り）
「ラストワン賞 クリームソーダ クッション」サイズ：約560mm
(C) 2026 KOMEDA Co.,Ltd.