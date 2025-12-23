【一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』～ほっこりなひととき～】 2026年1月9日 発売予定 価格：1回700円

BANDAI SPIRITは、「一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』～ほっこりなひととき～」の全ラインナップを公開した。発売は2026年1月9日を予定しており、価格は1回700円。

本製品は、珈琲所「コメダ珈琲店」に注目したくじとなっており、「コメダブレンド 加湿器」や「ケース付 あったかブランケット」「シロノワールラグマット」「カツパン ポーチ」のほか、「ミニフィギュアチャーム」「ジャガードタオル」「ステーショナリーコレクション」「ジッパーバッグ」などがラインナップしている。

今回一番くじの公式サイト「一番くじ倶楽部」の商品ページが更新され、各賞のラインナップを画像で確認することができる。

「一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』～ほっこりなひととき～」

【ラインナップ】

「A賞 コメダブレンド 加湿器」

「B賞 ケース付 あったかブランケット」

「C賞 シロノワールラグマット」

「D賞 カツパン ポーチ」

「E賞 ミニフィギュアチャーム」

「F賞 ジャガードタオル」

「G賞 ステーショナリーコレクション」

「H賞 ジッパーバッグ」

「ラストワン賞 クリームソーダ クッション」

ギャラリー

A賞 コメダブレンド 加湿器 B賞 ケース付 あったかブランケット C賞 シロノワールラグマット D賞 カツパン ポーチ E賞 ミニフィギュアチャーム F賞 ジャガードタオル G賞 ステーショナリーコレクション H賞 ジッパーバッグ ラストワン賞 クリームソーダ クッション種類：全1種 サイズ：約150mm種類：全1種 サイズブランケット：約900mmケース：約250mm種類：全1種 サイズ：約500mm種類：全1種 サイズ：約200mm種類：全6種（選べない） サイズ：約45mm ～ 55mm種類：全6種（選べる） サイズ：約230mm種類：全6種（選べる） サイズメモ（コメチキ）：約130mmメモ（ジェリコ 元祖）：約160mmクリアファイル：A4（2枚セット）ステッカー：約50mm（5枚セット）種類：全5種（選べる） サイズ：約180mm（1種5枚入り）サイズ：約560mm

(C) 2026 KOMEDA Co.,Ltd.