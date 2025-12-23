大好きなぬいぐるみと一緒に写真撮影や旅行をすることを「ぬいぐるみ活動」といい、「ぬい活」という略称は2025年の新語・流行語大賞にもノミネートされるなど一般化しています。東横INNの「推し活応援！〜ぬいと一緒にお泊り会プラン〜」が人気だという噂を耳にしたのですが、これも前述のような時代背景を反映してのことなのでしょうか。筆者が耳にした噂は本当なのか、同社マーケティング部の菊地さんに聞いてみることにしました。

想定外の反響を呼ぶ

「現在当プランをご利用いただき”#推し活なら東横イン”をつけてSNSへアップしてくださったお客様に景品を差し上げるキャンペーンを一部店舗で実施しており、そのハッシュタグをみると、XやInstagramにたくさんアップし楽しんでくださっているのが伺えます。11月末時点ですが、600件近い予約（実数含む）が入っております」と、その人気ぶりを話してくれました。

ぬいと一緒にお泊り会プランには「想定以上の反響」が寄せられているそうで、「すごく可愛らしくて、一緒に泊まる滞在感があってよい」「ぬいに東横INNのパジャマを着せて、ベッドに寝かせられたのが最高でした！」「このプランのおかげで楽しいホテル滞在になりました。また、こちらのプラン目当てでホテルを利用したいと思いました。ずっと継続してほしいです」といった声もあがっているとのこと。

ぬいと同じ体験を低価格で提供

人気の理由は「ぬいぐるみとお客様が同じ服を着て、一緒に寝るという同じ体験ができるという点や、お客様同様にぬいも”安定・安心価格”な300円でお泊りいただける点だと分析します。また、外ではゆっくりぬい活ができない方も思う存分お部屋で楽しめることも要因かなと思います」としています。

ぬいと一緒にお泊り会プランが誕生した経緯については「東横イン社内の若手が集まり、Z世代など若年層に向けた施策を考える”Z世代プロジェクト”内で、推し活を応援できる取り組みを模索していました。なかでもぬいぐるみの市場規模が近年拡大傾向で楽しみ方が増えています。私自身も、アクリルスタンドやぬいぐるみを旅先に連れていく推し活をしていたこともあり、東横INNにペットと泊まれるプランがあるなら、ぬいぐるみにも同じようなサービスがあってもいいのでは？と感じました。また、ベッド横のスペースをステージのように活用して、ぬいぐるみなどの推しアイテムを並べて撮影しているお客さまもおり、そういった楽しみ方をもっと応援できればと考えました」と説明してくれました。

ぬいと一緒にお泊り会プラン以外にも「推しごとお疲れさまプラン」や「タカラヅカ・スカイ・ステージ プラン」といった「推し活応援プラン」が用意されていますが、「さらにお客様に楽しんでいただけるよう検討していきたいと考えております」と、今後の展開も期待できそうです。

推し活応援プラン

https://www.toyoko-inn.com/campaign/OSHI1/[リンク]

※画像提供：株式会社東横イン

(執筆者: 6PAC)