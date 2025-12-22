Àµ¸á¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÈÏ¯Êó¡É¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×¡¡ÆüËÜ°ì·³ÃÄ¤Ë158¥¥í°ïºà²ÃÆþ¤Ç¡Ö¶¯¤¹¤®¤À¤í¡×
½ù¼ãô¦¤ÏCPBL¡¦Ì£Á´¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï22Æü¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤ÎÌ£Á´¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇÂ®158¥¥í¤Î¡È°ïºà¡É²ÃÆþ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶¯¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥ë¥ª¥·¡¼Íè¤ÆÁ´Á³Í¥¾¡¤Ç¤¤ëÀèÈ¯¿Ø¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï19»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·5¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.05¡£CPBLÄÌ»»¤Ç¤Ï64»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·16¾¡18ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.42¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë½ù¼ãô¦¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤ÈMLB¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤Ê¤ÉÆüÊÆ¤Ç¤ÎÂçÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÎò»Ë¤È¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëµåÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤È»î¹ç¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¡£
¡¡³ÍÆÀ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿2025Ç¯¤ÎÆüËÜ°ìµåÃÄ¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤ÏÌÀ³Î¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥í¡¼¥Æ²ó¤ì¤Ð2·å¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤Ç¤±¤§¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡¡¤Þ¤¸¤«¤è¡¼¡×¡Ö¾¯¤·Áá¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¿¤è¥ë¥ª¥·¡¼¡×¡Ö¼ã¤¯¤Æ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤·ÍèÇ¯³Ú¤·¤ß¤À¥ï¡×¡Ö¤¦¤ª¡¢18ÈÖ¤«¡×¡Ö18ÈÖ¤¬»÷¹ç¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É³èÌö¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë