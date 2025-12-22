動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園<ズートピア>を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語、ユニークで多彩なキャラクター、そして現代社会に通じる深いメッセージが”もふもふなのに深い“と社会現象を巻き起こし、ディズニー・アニメーション作品としては『アナと雪の女王』以来、初めて世界興行収入が10億ドル、日本円にして 1,500億を突破。日本でも興行収入76億円超えの社会現象を巻き起こす大ヒットを記録し、名実ともに高い人気を誇る「ズートピア」──その待望のシリーズ最新作『ズートピア２』が大ヒット上映中です。

本作の人気に寄与しているのが、“推しがどんどん増えてしまう”との声があがるほど魅力的な動物たちの存在。ジュディとニックをはじめとした前作でお馴染みのキャラクターだけでなく、最新作に登場する新キャラクターにもそれぞれファンがつくほどで、関連グッズも売り切れ続出中！今回は、そんな個性豊かで愛らしい<ズートピア>の仲間たちの中でも、一際注目を集めている【ニブルズ】の誕生秘話をご紹介！

“推し確”との声も…！愛らしさ満点のニブルズが世界中を虜に♡

動物たちが人間のように暮らす夢の都市<ズートピア>。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいたが、哺乳類しかいないはずの<ズートピア>に爬虫類のヘビ・ゲイリーが突如現れたことで、<ズートピア>誕生の裏に隠された驚くべき秘密に迫っていく――。

そんなジュディとニックを助ける頼もしい(?)仲間となるのが、ビーバーのニブルズ。行動力とエネルギーに満ちた配信者で、普段は嘘か本当か分からない<ズートピア>の陰謀論をポッドキャスト番組で配信している。そんなニブルズが、ジュディとニックの前に姿を現し、ズートピアから消えたとされる爬虫類たちの捜索をサポートしてくれることに――。常に元気いっぱいで、陽気なムード漂うニブルズ。時に奇想天外な行動で周囲を驚かせることあるが、どんなときでも天真爛漫なところがなんとも愛らしい。そんなニブルズを演じるのは、実力派女優・江口のりこ。声優初挑戦ながら、ユーモアたっぷりなニブルズをコミカルに演じきった江口に対しても称賛の声が相次ぎ、「江口さん、上手すぎん…？ニブルズ可愛すぎて沼」「ニブルズ最高！推し確！」と大反響となっている。

動物好きも納得…！ビーバーのニブルズ誕生秘話

スーパーバイジング・アニメーターのベンソン・シュムは、本物のビーバーの生態を観察することが、ニブルズ誕生の出発点となったこと、さらに、『わんわん物語』など、これまでディズニー・アニメーションで描かれてきたビーバーのキャラクターたちの存在も参考にしたと明かしている。「インターネットや自然ドキュメンタリーで本物のビーバーの映像を見てビーバーの行動や仕草を学んだ上で、擬人化されたキャラクターにそれらを組み込むことができました。たとえば、ビーバーは腕や手を胸のすぐ近くに置きますが、私たちはこのキャラクターにもそのような特徴を取り入れました。そうすることで、ニブルズがビーバーであるということに説得力を持たせるようにしています」。ニブルズはただの可愛らしいキャラクターではなく、ビーバーという動物の生態や個性がしっかりと反映された“ビーバーらしいビーバー”として描かれているのだ。

さらにベンソンは、「ビーバーは水の方が得意なので、ニブルズも泳ぐときの方がより自由に動きます。また、ビーバーは二足歩行があまり得意ではないので、ニブルズも陸上ではよたよたと歩くのです」とも話している。ビーバーの生態からインスピレーションを得て生まれたよたよた歩きもまた、ニブルズの魅力の一つ。口達者なのに歩き方はあどけなくバブ味たっぷり…そんなギャップもニブルズが愛される理由の一つだ。

そんなニブルズ以外にも、ヘビのゲイリーやオオヤマネコのパウバートなど、魅力あふれる新キャラクターが続々登場してくる『ズートピア２』。実はそれらのキャラクターも、本物の動物たちをしっかりと観察し、研究してこだわりたっぷりに描かれているのだとか。動物それぞれの個性を、ディズニー・アニメーションらしい表現で描き抜かれた魅力たっぷりのキャラクターたちを、是非劇場の大画面でご覧いただきたい！

▼「ズートピア２」日本版本予告｜大ヒット上映中！

URL：https://youtu.be/LPTWNA21REg?si=bH4FolC1XioP4c07



(C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.