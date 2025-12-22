イギリス人ラッパー、EsDeeKidが2025年6月にドロップしたトラック「4 Raws」をリミックスしたが話題となっている。『DUNE/デューン 砂の惑星』シリーズのがラッパーとして加わり、ビデオにも出演しているのだ。

シャラメはやなどSNSアカウントにて「4 Raws Remix」のミュージックビデオをシェア。ベースとシンセサイザーが響く中、EsDeeKidがラップを繰り広げると、EsDeeKidと同じように顔をバンダナで覆ったシャラメが登場。フードを外したシャラメがキレの良いラップを披露する。

“It’s Timothée Chalamet chillin’, tryin’ to stack $100 million / Girl got a billion / What the fuck, what a wonderful feeling（ティモシー・シャラメがチルってる、1億ドル稼ごうとしてる 彼女は10億持ってる なんてこった なんて素敵な気分だ）”と韻を踏みながら、間もなく米公開を迎える最新作『Marty Supreme（邦題：マーティ・シュプリーム 世界をつかめ）』のタイトルを繰り返す。

イギリス・リヴァプール出身のEsDeeKidは、本名や年齢などを一切明かさず、公の場で演奏する際は常にバラクラバなどで顔を覆っている。ミステリアスな存在として注目を集めていたが、ファンや動画クリエイターの間では、実はシャラメの分身なのではという憶測がいた。

EsDeeKidの正体はシャラメなのではないかという憶測は、シャラメ本人にも届いている。出演時に番組パーソナリティから「EsDeeKidはあなたなんじゃないかと言われているけど、本当ですか？」「目が似てますよね」と問われると「それについてはノーコメントです。時が来れば、すべて明らかになります」と濁している。

『君の名前で僕を呼んで』や『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』など、きらきらとした印象も強いが、ラップ・ミュージックやストリート・カルチャーにも大きく馴染みのあるシャラメ。高校時代には「Lil Timmy Tim（リル・ティミー・ティム）」としてラップソングをしたほか、のスキットでは、コメディアンのピート・デヴィッドソンとラップ・デュオ役を演じた。キッド・カディが監督したミュージカル・アニメ『Entergalactic』でアフレコを務め、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』ではタイラー・ザ・クリエイターと共演するなど、現役のラッパーたちとも親交が深い。『マーティ・シュプリーム』のプロモーションでしているオーバーサイズのフーディーやトラックスーツからもヒップホップのエッセンスが感じられる。

さらにや『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』で魅せた歌声からも、シャラメがミュージシャンとしても秀でているのはファンがよく知るところ。実はEsDeeKid名義で活動していたのではとの説は、この度の共演によって否定されることとなった。

ティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は2025年12月25日米公開。日本国内では2026年3月13日より劇場公開。

