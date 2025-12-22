球団公式X登場、英語で「ムネと呼んで。シカゴにいられて幸せです」

ホワイトソックスは21日（日本時間22日）、ヤクルトからポスティングシステムを利用した村上宗隆内野手と契約を結んだことを発表した。球団公式X（旧ツイッター）が、村上がホワイトソックスのユニホームを着て挨拶する映像を公開すると、ファンは「九州学院の村上宗隆すぎる」「なんか既視感あると思ったら」と注目した。

村上は「Hello,Chicago」と笑顔で呼びかけ、「村上宗隆です、ムネと呼んでください。シカゴにいられて幸せです」と自己紹介した。縦縞のユニホームに袖を通して帽子を被り、表情を引き締める場面もあった。

村上といえば、九州学院高時代も同じように白地にストライプのユニホームを着用。プロで入団したヤクルトも縦縞のユニホームだったとあって、“お馴染み”の柄となっている。

ファンは「九州学院ユニホームそっくりだから違和感ねえよ」「村上、九州学院→東京ヤクルト→CWSとずっとストライプなんだよな違和感が全然無い」「ストライプやからすげえ似合うな笑 九州学院っぽいし」などと反応していた。（Full-Count編集部）