プロトレーナー・高島誠氏が推奨する腕の適正位置チェック

スローイングでボールに力が伝わらない、あるいは肩や肘に痛みを感じる。そんな悩みを持つ選手は少なくないだろう。オリックスやMLBナショナルズでトレーナー経験を持つ高島誠さんは、身体の構造に基づいた指導で多くの選手をサポートしている。スローイング向上において重要視するのは、万人に共通するフォームではなく、自分にとって最適な「腕の角度」を知ることだという。

指導現場ではよく「上から投げろ」と言われるが、高島さんは「腕が高い位置の人も、結局は肩のライン上にあり、上体の傾きでそう見えるだけ」と指摘する。無理に腕の位置だけを高くしようとすると、身体の回転軸と合わず、肘が抜けたり肩に過度な負担がかかったりする原因になる。正しい投げ方とは、腕を上げることではなく、身体に合った腕が自然な位置にあることなのだ。

では、自分に合った角度はどう探せばよいのか。高島さんが推奨するのは、柔らかいボールで行うチェック方法だ。まず、うつ伏せになり、普段投げている腕の角度にして手のひらでボールを掴み、セットする。そこからお腹と背中に力を入れ、体が持ち上げられるかを確認する。この時、もし「しんどい」と感じたり、負荷が肩にくる状態であれば、そこは適正な腕の角度ではない可能性が高い。

その場合は腕の位置を「ボール1個分ぐらい下げる」など試してみよう。何度か調整を続けると、肩への負担がなくスムーズに体が持ち上がるポイントが見つかるはずだ。その位置こそが、身体の構造上「一番強く」ボールに力を伝えられる角度。無理をして高い位置で投げ続けるよりも、はるかに効率的だ。

それから、実際に立ってその角度を確認してみる。以前より低い位置になることもあるかもしれないが、力の伝わり方の違いを実感できるだろう。「自分のいい位置を理解」し、それに合わせたフォームを固めることが上達への近道だ。ただ単に腕を上げさせるのではなく、個々の身体に合った「適正な位置」を見つけてあげることが、指導者には求められている。（First-Pitch編集部）