漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」で、第21代王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが、12月21日に放送された情報番組「有働Times」（テレビ朝日系）に出演。コンビ名の由来について語った。



エバース、たくろう、ドンデコルテの3組で行われた決勝の最終決戦、審査員9人（中川家・礼二、海原ともこ、アンタッチャブル・柴田、笑い飯・哲夫、フットボールアワー・後藤、かまいたち・山内、ナイツ・塙、ミルクボーイ・駒場、博多大吉）中8人の票を集めて、史上最多となる1万1521組の頂点に立ったたくろう。優勝の興奮に包まれる中、すぐに「M-1グランプリ2025」の後番組である「有働Times」にたくろうが生出演した。



コンビ名の由来を聞かれたたくろうは、ツッコミのきむらバンド（35歳）が「僕、きむらバンドのほうが木村拓哉さんの大ファンで。拓哉さんの“たく”をいただきまして」とコメント。



そしてボケの赤木裕（34歳）は「野球のイチロー選手が好きで。その“ろう”をいただいて、（合体して）“たくろう”に」と語った。