ご褒美が食べたいSixTONESはいつにも増してやる気満々！最後の最後までムロ劇場が止まらない

12月21日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）に、ムロツヨシ、小手伸也、西野七瀬が登場する。

■ムロツヨシ、小手伸也、西野七瀬の豪華俳優トリオがSixTONESと大暴れ！

映画『新解釈・幕末伝』で話題のムロと小手が前回に続いて参戦！ SixTONESとすっかり打ち解け、「二度目まして」とニコニコ顔。一方、GOスト初参戦の西野は、過去に松村とドラマで共演。「お久しぶりです」とよそよそしいあいさつを交わす西野と松村に、田中は「あんまり仲が良くないことが分かった（笑）」。すると松村が「と思うでしょ？」と意地の反論。撮影現場での和気あいあいとした一幕を明かして仲の良さをアピールするが…西野の裏切りの一言で撃沈!? 今夜も豪華俳優トリオがSixTONESと大暴れ！動体視力ゲームでムロ劇場開幕!? さらに年末特別企画、もう一度見たい『サイズの晩餐』名作ランキングも大発表！

■「ムロさん何も見えてねぇじゃん！」最後の最後までムロ劇場が止まらない!?

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム『動体球児』にみんなで挑戦。問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できたら、ご褒美グルメをゲット。今回のご褒美は、年末ならではのスペシャルコラボ飯。SixTONESがもう一度食べたいとリクエストした絶品チャーハンと麻婆豆腐をセットで用意。ただし、正解数に応じてご褒美は変化。1問正解でチャーハン、2問連続正解で麻婆豆腐もいただける。

小手は「大学の頃、アイスホッケーやってたんで」と動体視力に自信あり。一方のムロも「小学生の時、リトルリーグでキャプテンやってましたから」と胸を張るものの、キャプテンになった理由を明かした途端、一同に不安が…。果たして個性派俳優軍団の実力やいかに？ 進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

是が非でもご褒美が食べたいSixTONESは、いつにも増してやる気満々。開始早々に次々と正解し、早くも1品目のご褒美ゲットかと思いきや、ムロが大苦戦！「ムロさん何も見えてねぇじゃん！」と怒号が飛び交う波乱の展開に。西野が乃木坂46の円陣掛け声で気合いを入れたり、小手とSixTONESが『RADIO FISH』を結成したり、今夜もハチャメチャ大騒ぎ。最後の最後までムロ劇場が止まらない!? みんなで力を合わせ、ご褒美グルメゲットなるか!?

■豪華ゲストがうなった問題を一挙お届け！『サイズの晩餐』名作ランキング！

身の回りにあるアレにコレは入るのか？ 入らないのか？ を予想する新感覚の目利きゲーム『サイズの晩餐』。今回は年末特別企画！ 今年放送した64本の中から、反響の大きかった問題をランキング形式でお届け！ 挑戦したのは、松坂桃李、綾野剛、広瀬すず、久保田利伸、高畑充希、宮ざきあおい（ざきはたつさき）、佐藤健率いるバンド“TENBLANK”（宮ざき優（ざきはたつさき）、町田啓太、志尊淳）ら豪華ゲスト陣。

松坂桃李も思わず目がバキバキに!?「これめっちゃ面白い！」と叫んだ問題や、綾野剛をたぎらせた伝説の難問、間宮祥太朗がまさかの“サイズに兄さん”を演じたあの神問題まで、もう一度見たいサイズ問題が続々！ 年間大賞に輝くサイズ問題は果たしてどれなのか!?

2025年を締めくくる『Golden SixTONES』は豪華俳優トリオと大騒ぎ！12月21日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

12/21（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：ムロツヨシ、小手伸也、西野七瀬

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/