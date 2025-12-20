KDDI、FCNTのフラッグシップスマホ「arrows Alpha」のメーカー版「M08」の相互接続性試験（IOT）を完了！公式にau回線での利用が保証
|FCNTのSIMフリースマホ「arrows Alpha M08」がKDDIのIOTを完了！
KDDIは12日、同社が提供している携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」、「povo」や仮想移動体通信事業者（MVNO）が提供するau回線を用いた携帯電話サービスなどのau回線で利用できる相互接続性試験（IOT）をクリアしたIOT完了製品に新たにLenovo Group傘下のFCNTが販売する5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「arrow Alpha」の日本におけるオープン市場向けメーカー版「arrows Alpha（型番：M08）」を追加しています。
arrows Alphaはarrowsブランドにおいて史上最高性能となり、新生FCNTでは初のフラッグシップスマホで、チップセット（SoC）には4nmプロセスで製造されたMediaTek製「Dimensity 8350 Extreme」を採用し、オクタコアCPU（3.35GHz Cortex-A715コア×4＋2.2GHz Cortex-A510コア×4）とヘキサコアGPU（1400MHz Mali-G615 MC6）による高い性能を備えながらも昨今のハイエンドスマホの高価格化の中ではより手の届きやすい機種に仕上がっています。
また最大3つまで機能を割り当てられるアクションキーを本体左側面に搭載して手軽にAI機能を起動することができ、Googleの生成AIアシスタント「Gemini」に加え、独自のAI機能「arrows AI」を搭載しています。さらにarrowsの特徴でもある丸洗いやアルコール除菌ができ、防水・防塵（IP66・IP68）、耐衝撃などのMIL規格23項目に準拠した耐性能に加え、1.5mの高さから26方向でコンクリートに落下させる独自試験をクリアした画面割れに強い堅牢性によって利用時の安心安全となっているほか、新たに高温・高圧の水にも対応するIPX9にも対応しました。
画面は上部中央にパンチホールが配置されたアスペクト比9：19.7の縦長な約6.4インチSuper HD（1220×2670ドット）LTPO OLED（有機EL）ディスプレイ（約460ppi）を搭載し、ノッチ部分には約4990万画素CMOS（1／2.7型、4in1）＋広角レンズ（F2.0）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては側面指紋センサーを搭載しています。リアカメラは以下のデュアル構成に。また高負荷時でも安定的に優れた処理性能を維持するために熱を効率的に外部に放散するベイパーチャンバー冷却機構を搭載しているとのこと。
・約5030万画素CMOS（1／1.56型、4in1）＋広角レンズ（F1.88、OIS）
・約4990万画素CMOS（1／2.7型、4in1）＋超広角レンズ（F2.05）
主な仕様は12GB内蔵メモリー（RAM）および512GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット（最大2TB）、USB Type-C端子（USB 3.1、OTG、DisplayPort1.4）、急速充電（PD3.0）、5000mAhバッテリー、急速充電（最大90W）、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、位置情報取得（A-GNSSなど）、ハイレゾ音源、Dolby Atmos、nanoSIMカードスロット、eSIM、Android 15など。サイズは約156×72×8.8mm、質量は約188gで、本体色はホワイトとブラックの2色展開。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・FCNT、Dimensity 8350 Extreme搭載の新フラッグシップスマホ「arrows Alpha」を発表！NTTドコモ版「F-51F」とメーカー版「M08」が今夏発売 - S-MAX
・KDDI、フラッグシップスマホ「arrows Alpha」のメーカー版「M08」を公式Webストアで12月12日より販売開始！価格は8万2500円 - S-MAX
記事執筆：memn0ck
