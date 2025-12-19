『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催され、THE RAMPAGEが登場した。

『TGC 広島 2025』

THE RAMPAGE・山本彰吾｢最高のパフォーマンスをありがとうございました！｣

©ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025

TGC広島のアーティストライブ、ラストに登場したのは、3つのオーディションを経て選ばれた16人組ダンス＆ボーカルグループTHE RAMPAGEが、「WTOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」の一環として、地元・広島工業大学高等学校 ダンス部とスペシャルコラボレーション。

LDH JAPANが運営するダンススクールEXPG STUDIOのインストラクターによるダンスの直接指導や、THE RAMPAGEとのリハーサルを経て、3曲目に披露する『BE WIZ U』で、ダンス部がスペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露した。

トークでは、メンバーの山本彰吾が「最高のパフォーマンスをありがとうございました！皆さんからエナジーをもらいました！」とコラボレーションを振り返ると、同ダンス部を代表して部⻑の河内 陽夏（こうちひな）さんも「緊張もしましたが、ダンス部40人とTHE RAMPAGEの皆さんで会場を盛り上げることができました。」とステージを終えての感想を語り、会場からは大きな拍手が送られた。

ステージを踊り暴れるHIPHOPテイストのパフォーマンスが最大の魅力であり、2017年1月25日シングル「Lightning」でメジャーデビューしてからわずか1年足らずの2017年12月には、初の全国47都道府県全58公演で約12万人を動員するホールツアーを開催。

さらに、2024年7月24日発売シングル「24karats GOLD GENESIS」ではBillboard＆オリコン主要ランキングで4冠を達成するなど様々な快挙を打ち立て、2025年はアリーナ/ホール公演合わせて35公演のツアーを開催中、2026年は全国11箇所23公演のツアーが決定しているTHE RAMPAGEが、「第17回 日本高校ダンス部選手権 公式Web戦 全国大会」にて7位入賞の実績を持つなど、広島県のみならず全国で活躍する広島工業大学高等学校 ダンス部と魅せる1日限りのスペシャルステージ。

久しぶりの開催となったTGC 広島 2025のアーティストライブを、最高のテンションで締めくくった。

＜※W TOKYO×LDHJAPAN地方創生プロジェクトとは＞

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という３つの軸で活動している。

イベント概要

【ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年12⽉6⽇（⼟） 開場11:30 開演13:00 終演18:00

●会場

広島県⽴総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

●ゲストモデル

阿部なつき、嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、⼊江美沙希、岡崎紗絵、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川⼝ゆりな、川粼桜（乃⽊坂46）、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、⽥鍋梨々花、鎮⻄寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、出⼝夏希、なえなの、永瀬莉⼦、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、⼟⽅エミリ、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか ※50⾳順 全37名

●モデル

阿部桜々、新井梨杏（STU48）、池⽥裕楽（STU48）、⽯⽥千穂（STU48）、⼩國舞⽻、⾦⾕鞠杏（GENIC）、川⼝真奈、佐々⽊満⾳、代⽥萌花、平美乃理、⾼雄さやか（STU48）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結⾳、⻑浜広奈、中村舞（STU48）、成瀬瑠南、向井怜⾐、メリサ、諸葛望愛（STU48） ※50⾳順 全20名

●ゲスト

⼤久保波留（DXTEEN）、川村エミコ（たんぽぽ）、菊地ハルン、GYUTAE、京助（aoen）、草川直弥、くれいじーまぐねっと、⼩園海⽃、コットン、曽⽥陵介、郄松アロハ、寺尾⾹信（DXTEEN）、とうあ、那須雄登（ACEes）、⼋村倫太郎（WATWING）、⽻⽉隆太郎、輝（aoen）、彦摩呂、増⼦敦貴（GENIC）、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、やしろ優、渡辺リサ ※50⾳順 全26組

●メインアーティスト

STU48、THE RAMPAGE 、しなこ、Da-iCE 、DXTEEN、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE ※50⾳順 全7組

●オープニングアクト

ONSENSE、神が残した夢を喰う。、GENIC ※50⾳順 全3組

●MC

ウエンツ瑛⼠、中川安奈 ※50⾳順 全2名

●公式サイト

『TGC 広島 2025』公式サイト