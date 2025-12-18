ブルーインパルスの元祖!? 世界初の展示飛行チーム

ライト兄弟は、今から120年以上前の1903年12月17日に世界で初めて「制御された動力飛行」に成功したことで知られています。これだけでも歴史に名を残したといえるのですが、それ以外にもさまざまな航空分野での「初めて」を記録しています。あまり知られていない、ライト兄弟とその飛行機が記録した「初めて」をご紹介しましょう。

【世界初の飛行機用カタパルトも】これがライト兄弟の初飛行を捉えた写真です

彼らは初飛行に成功した後、自分たちの飛行機を売り込むため、ヨーロッパやアメリカの各地でデモンストレーション飛行を重ねましたが、反応の多くは実用的な乗りものとしては懐疑的というもので、なかなか販売にはつながりませんでした。それでも、会場には飛行機が飛ぶ姿を見ようと多くの人々がつめかけます。その様子を見て、彼らは逆に「飛行を見せる」ことで収益を得るアイデアを思い付いたのです。

1909年に飛行機製造会社のライト社（現：カーチス・ライト）を設立したライト兄弟は、同時に飛行学校を設立し、パイロットの育成も始めます。飛行学校を卒業したパイロットたちで組織されたのが「ライト・エキシビション・チーム」、世界初の飛行機による展示飛行チームでした。

パイロットのロイ・クナベンシュー率いるチームが初めてお披露目されたのは、1910年6月13日〜18日にインディアナポリス・モータースピードウェイで開催された飛行コンテストでした。このコンテストで、チームのウォルター・ブルッキンズは高度4380フィート（約1300m）に達し、当時の飛行高度世界記録を樹立しています。

世界初のプロパイロット集団という一面も

パイロットたちは週給20ドル（飛行した日は日給50ドル）で契約しており、世界最初のプロパイロット集団でもありました。ただ飛行するだけでなく、現代でいう曲技飛行のルーツともいえる、旋回をともなう急降下や急上昇といった「スタント飛行」も実施し、観衆を楽しませています。



風洞実験を行うライトフライヤーのレプリカ（画像：NASA）



しかし、草創期の飛行機では危険がともなうことも、また事実です。1910年11月17日、コロラド州デンバーで「ライト・モデルB」（ライト機で初めて水平尾翼と垂直尾翼が機体後部に設けられたモデル）によるスタント飛行を披露していたチームのラルフ・ジョンストンが、同僚のウォルター・ブルッキンズが考案した「スパイラル・ディップ」という急降下する課目で機体が空中分解し墜落、命を落としました。

同年12月31日には、ライト飛行学校の教官も務めるチームのエース的存在だったアーチボルド・ホクシー（セオドア・ルーズベルト元大統領の乗る飛行機を操縦したことでも知られる）が、26日に自らが樹立した1万1474フィート（約3497m）の高度世界記録を更新しようと上昇中にコントロールを失い、墜落死しています。

立て続けにパイロットを失ったことを受け、チームは新しいメンバーを加えながら全米25か所で展示飛行を続けましたが、事故に心を痛めたライト兄弟が活動終了を決意。1911年11月にチームは解散しました。

ライト兄弟の飛行学校は1916年まで存続し、卒業生の中には日本やドイツに対する「焼夷弾によるじゅうたん爆撃」で知られるヘンリー・“ハップ”・アーノルドや、第一次世界大戦のエースパイロットで、女性パイロットのアメリア・イアハートの教官を務めたオリバー・ルボウティリエらがいます。

初の航空貨物輸送と軍事偵察飛行

ライト兄弟の飛行機は単純に飛ぶだけでなく、さまざまなことにも使われました。1910年11月7日、ライト・エキシビション・チームのパイロット、フィリップ・パーマリーはオハイオ州コロンバスにできた店の開店祝いとして、絹糸100ポンド（約45kg）を積んで、デイトンから国道沿いに65マイル（約105km）の距離を1時間足らずで飛行しました。これが世界初の飛行機による貨物輸送とされています。



世界最高水準の高性能戦闘機であるF-35A「ライトニングII」（画像：ロッキード・マーチン）



パーマリーはそれ以外にも、1911年1月21日にアメリカ陸軍のポール・ベック中尉と飛行した際に29ポンド（約13kg）の無線機を搭載し、飛行する飛行機からの無線通信を世界で初めて実施しています。

3月3日には、メキシコ革命派を牽制する示威行為として、アメリカ陸軍がテキサス州南部のメキシコ国境地帯を舞台に実施した軍事演習において、ベンジャミン・フーロイス中尉とともに上空からメキシコの様子を探る、飛行機による世界初の軍事偵察飛行も成功させました。この飛行に使われた改良型の「ライト・モデルB」には、フーロイス中尉のアイデアで、世界初の航空機用シートベルトが装備されていたのも特筆されるでしょう。

このほかにもアメリカ大陸横断飛行や飛行中の爆弾投下など、いろいろな世界初を記録しているライト兄弟の飛行機ですが、技術の進歩は早く、ヨーロッパで開発された数々の飛行機によって優位性が失われてしまいます。

同時に飛行機の特許に関する訴訟が続き、衰弱した兄のウィルバー・ライトが1912年に死去、弟のオービルも1915年にライト社とその保有する特許をニューヨークの投資家グループに売却し、飛行機ビジネスの第一線から退きました。