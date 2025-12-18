豪華ゲスト一挙解禁！『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず』SPに齊藤京子×ヒコロヒー×森本慎太郎が参戦

12月25日（木）深夜に放送される『さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BSさまぁ〜ず 一夜限りの地上波スペシャル』。

このたび、同番組の約5年ぶりとなる地上波放送に登場する豪華ゲストが解禁された。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回の地上波スペシャルでは、普段は視聴者や観覧者から募集している「みんなのグチコーナー」に齊藤京子＆ヒコロヒーがVTRゲストとして出演。

過去に別番組で共演したこともある二人からのグチに、さまぁ〜ずはどう答えるのか？

さらに、SixTONES・森本慎太郎がスタジオゲストとしてグチを暴露しに参戦する。

実は、幼少期の頃にさまぁ〜ずと共演があるという森本。さまぁ〜ずとのスペシャルトークではどんなことが繰り広げられるのか注目だ。

また、スペシャルならではの企画も盛りだくさん。人気企画「逆再生シリーズ」最新版では、さまぁ〜ずが悪戦苦闘？

そして新企画では、さまぁ〜ずのショートコントの台本を生成AIが添削・改造することに。既存のコント台本を読み込ませ、クジで出た“形”に生成AIが台本を改造して作り直したショートコントに二人が挑戦する。いったい、何が起こるのか？

◆大竹一樹（さまぁ〜ず）コメント

地上波SPならではのサプライズがいっぱいあって豪華でした！

BS朝日でもレギュラーで放送されているので、そちらもぜひ⾒ていただければと思います！

◆三村マサカズ（さまぁ〜ず）コメント

前半、声が出ないかもと話していましたが、スターが来てくれたので声を張り上げて頑張りました。

俺らの知らないことがいっぱい起こりました！ クリスマスの夜にプレゼント的にやるのでぜひ見ていただきたいです！