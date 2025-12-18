山本ゆり、iwaki耐熱容器付き最新レシピ本発売　4年ぶりの新作

『山本ゆり iwakiの耐熱調理容器でおいしいレシピ』（宝島社）が2025年12月22日（月）に発売される。

【写真】「容器1つでOK！ とろたまミートグラタン」など

本書の著者は、大阪府出身・在住、主婦で料理コラムニストの山本ゆり。身近な食材や調味料を使用して、料理が苦手な人でも簡単においしく作ることができるメニューで主婦を中心に支持を得ている。近年では活躍の場を広げ、テレビを中心にメディアでも多く取り上げられている人物だ

本誌は2021年に刊行しベストセラーとなった『山本ゆりのおいしいレシピ BOOK限定カラーのiwaki耐熱容器つき！』から4年ぶりとなる待望の新作。今回も山本愛用のiwakiの耐熱調理容器「パック＆レンジ」が付属される。

「パック＆レンジ」は料理好きを中心に支持を集めるロングセラー商品。保存容器や調理器具、食器としても使えるアイテムとなっている。誌面では「パック＆レンジ」を用いたさまざまな料理を紹介。

本誌だけの限定カラーはダークグレー、ターコイズブルー、モスグリーンの3色。「パック＆レンジ」を使って作る掲載レシピはすべて新作。人が集まったときの華やかなおかずから毎日の副菜、パスタ、大人気スイーツ、ちぎりパンまで31レシピを紹介される。

