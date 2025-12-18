ジェフリー・ガイが主演を務め、南沙良がヒロイン役で出演した香港映画『Road To Vendetta（原題）』が、『殺手#4』（キラー・ナンバー4）の邦題で2026年春に日本公開されることが決定した。

第62回金馬奨にて最優秀アクション設計賞を含む5部門にノミネートされた本作は、香港の映画会社mm2 Hong Kongとユニバーサル・ピクチャーズがタッグを組んだアクション映画。香港で俳優としても活動するリョン・コイインが本作で監督デビューを果たし、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの阪元裕吾が脚本監修として参加。さらに、銃撃戦から日本刀を使った斬り合いまで、迫真のアクションシーンを『パワーレンジャー』シリーズなどハリウッドでも活躍するアクション監督で、映画監督でもある坂本浩一が作り上げた。また、プロデューサーには、『ベイビーわるきゅーれ』を手がけたライツキューブの鈴木祐介も名を連ねている。

主人公は香港のプロの殺し屋“No.4”と、復讐に燃える日本人の少女、雲。ともに家族を無惨に殺された過去を持つ2人は、殺し屋と依頼人として出会った。お互いの言葉が通じない中、次第に奇妙な絆を深め、殺しの技の師匠と弟子として、そしていつしか信頼で結ばれたバディとして強大な敵に挑んでいく。

悲しい過去を背負いながら冷静沈着にミッションを遂行するNo.4に扮したのは、香港のトップスターで『カウントダウン』などに出演しているジェフリー・ガイ。クールな風貌の中に情熱を秘めた演技と、身体能力を駆使した超絶アクションを披露するだけでなく、歌手として主題歌も提供している。

そして、わずか3日間で殺し屋のスキルを習得していくヒロイン・雲を、『万事快調〈オール・グリーンズ〉』や『禍禍女』に出演する南が演じた。南は、本作で本格的なアクションと国際的な合作映画に初挑戦した。

さらに日本からは、殺し屋組織を率いる頭目“尊者”役で竹中直人、表の顔はオモチャ屋、裏の顔は武器商人の坂本役で斎藤工、復讐のターゲットとなる裏社会の野心家・悠人役で遠藤雄弥、その悠人の部下・藤原役で草川拓弥が出演。また、雲の弟・光を和田庵、雲の相棒となる少年“ボス”を森優理斗がそれぞれ演じる。

主演のジェフリー・ガイと南からはコメントも到着した。

コメントジェフリー・ガイ（主演・No.4役）こんにちは。映画『殺手#4』で主人公の“No.4”を演じました、香港出身のジェフリー・ガイです。“No.4”というキャラクターは、無愛想で、闘争心が強い、プロの暗殺者です。今作のアクションシーンは坂本浩一さんが手がけており、香港と日本の格闘スタイルを組み合わせた独自の表現になっています。日本の皆さんにも、この両国が融合したスタイルに魅力を感じていただけると嬉しいです。日本公開時に、皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

南沙良（雲役）今回の作品は、自分にとって初めての挑戦が多い作品でした。緊張やプレッシャーもありましたが、それ以上に楽しさを感じながらお芝居に向き合うことができました。雲は天真爛漫で可愛らしい一面もあり、演じていてとても新鮮な気持ちになりました。そして、雲のまっすぐな想い、そしてNo.4の存在に何度も心を動かされました。撮影現場では言葉の壁もあり大変な場面もありましたが、その分この作品を大切に届けたいという気持ちが強くなったように思います。そして今回、日本での公開が決定し、皆さんにこの物語を観ていただけることが本当に嬉しいです。私自身が撮影中に感じた温度や感情が、スクリーンを通して少しでも伝わったら幸せです。この映画が多くの方の心に届きますように。（文＝リアルサウンド編集部）