正直ちょっと惜しいけど…！珍しいタイプの100均便利クリップ

お菓子や乾物の袋の口を閉じるのに便利な袋止めクリップ。100均でもさまざまな種類が販売されていますが、ダイソーで珍しいタイプの商品を発見しました！なんと、裏面にマグネットがついていて、冷蔵庫などにぴたっとくっつけて保管できる便利なグッズ。袋の口もがっちり止められます。ただ、ちょっと惜しい点が…！

食べかけのお菓子や、使いかけの乾物などの袋の口を止めるのに便利な袋止めクリップ。100均でもさまざまな種類が販売されていますよね。

ダイソーで、ちょっと珍しいタイプの袋止めクリップを発見しました。『マグネット付クリップ（3本、11.5cm）』という商品です。

3個入りで、価格は110円（税込）です。

パッと見た感じは、普通の袋止めクリップのように見えます。

長さは約11.5cmで、大きすぎず小さすぎず、ちょうどいいサイズ感です。

実は、裏面にマグネットが付いているのが特徴！

冷蔵庫などの磁石が付く場所にピタッとつけて保管できます。

このタイプは珍しいので、上手く活用できれば便利だなと思い購入してみました！

クリップとしては可もなく不可もなく、至って普通の使い心地です。

凹凸をかみ合わせて、がっちり袋の口を閉じることができます。

調味料の小袋など軽いものにおすすめ！

裏が全面マグネットになっているので、袋を閉じてそのまま貼り付けられるかな？と思いましたが難しいようです。

袋を挟むとクリップがわずかに膨らみやすいのと、マグネットの磁力が弱いことが原因と考えられます。

我が家にストックしているお菓子を挟んで試してみたところ、ほぼ全てが重さでズルズルと落ちてきてしまいました…。

小袋の調味料くらいならキープできました！調味料を使わないときの保管場所に困らず、サッと取り出せるので、これはこれでいいかなと思います。

今回はダイソーの『マグネット付クリップ（3本、11.5cm）』をご紹介しました。

惜しい部分はありますがアイディアとしてはとても便利だなと思ったので、今後改良版が登場することを期待します！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。