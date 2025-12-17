ペップ・シティの攻撃の中心人物ドクが負傷離脱 3試合を欠場。代役はサビーニョか、それとも獲得が噂されるセメンヨ？
プレミアリーグ第16節では攻撃の中心であるジェレミー・ドクを欠くも、アウェイでクリスタル・パレスを破ったマンチェスター・シティ。序盤こそパレスの強固な守備に苦戦したが、アーリング・ハーランドの2ゴール、フィル・フォーデンのミドルシュートで勝ち点3を得た。
『Manchester Evening News』によると、ドクは年内の復帰が難しいようだ。怪我はそれほど深刻ではないが、18日のブレントフォード戦、21日のウェストハム戦、27日のノッティンガム・フォレスト戦の欠場は確実で、年明け1月2日に予定されているサンダーランド戦の復帰が最速になると予想されている。
このドクの離脱で出場機会を増やすことになるのは、おそらくサビーニョだろう。両サイドでプレイ可能なWGで、前述のパレス戦では終盤に起用され、PKを獲得している。
また、WGでいえばシティはボーンマスに所属するアントワーヌ・セメンヨ獲得を目指していると報じられている。前線であればどのポジションでもプレイできるユーティリティ性のあるアタッカーで、今冬の移籍市場の最初の2週間でのみ有効となる契約解除条項が存在するといわれている。