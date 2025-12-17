横山だいすけが、芸能活動20周年を記念したニューアルバム『笑顔晴れ －20th Anniversary－』を2026年5月27日にリリースする。

2006年に劇団四季で舞台デビューし、2008年よりNHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で“歌のお兄さん”を番組史上歴代最長となる9年間務め、その後もドラマ、声優、ミュージカル、コンサートと、幅広いフィールドで活動してきた横山だいすけ。今作は、芸能活動20年の集大成となるアルバムだ。

今作ではファンへの感謝を込めて、収録曲のリクエスト投票企画を開催。期間内にKING e-SHOPで予約購入すると収録候補曲の中から今聴きたい1曲をリクエストすることができ、投票で選ばれた楽曲は現在の横山の歌声で新たにレコーディングされる。さらに、リクエスト者の名前（ニックネームも可）をCDのブックレットに掲載。収録曲リクエスト＆クレジット企画付きのアルバム販売期間は1月4日23時59分まで。

また、アルバムには最新曲「笑顔晴れ」（NHK『みんなのうた』2025年12月～2026年1月放送）が、放送中の“みんなのうたバージョン”に加え、フルバージョンも収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）