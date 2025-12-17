酸味・香り・辛さ…三拍子そろった「酸辣湯麺」　中華レストランチェーンで販売

イオングループのオリジン東秀株式会社は、「れんげ食堂Toshu」にて、期間限定の新商品「自家製辣油の酸辣湯麺」、「自家製辣油の酸辣湯スープセット」を、2025年12月17日（水）から販売する。※文中の価格は全て税込表記

人気の定番メニューに加え、オリジナルのセットメニューも人気。アルコールも揃い、テイクアウトもできる中華レストラン「れんげ食堂Toshu」。ちなみに、植物の「れんげ」の花言葉は「幸せ」。店名には、「『れんげ』から広がる美味しい食事で日常を幸せにしたい」というおもいが込められているという。

冬の定番、酸辣湯が販売

そんな「れんげ食堂Toshu」で販売されるのは、国産小麦100％使用の中華麺が魅力の「酸辣湯麺」（自家製辣油）。「山西老陳酢のまろやかな酸味」、「金華ハムエキスの芳醇な香り」、「自家製辣油の風味豊かな辛さ」の3つにこだわったスープは、寒いこの時期だからこそ食べたくなるという。自家製辣油の酸辣湯スープセット、およびスープ単品での提供もできる。テイクアウトも可能。

〈商品概要〉

■自家製辣油の酸辣湯麺

価格869円、テイクアウト価格864円

■自家製辣油の酸辣湯スープセット

価格825円

■自家製辣油の酸辣湯スープ

価格649円、テイクアウト価格648円

〈販売概要〉

・販売店舗：れんげ食堂Toshu全店

・販売開始：2025年12月17日（水）より

・販売時間：各店舗の営業時間