アップル（Apple）は、「App Store」において、国内で2025年にダウンロードされたアプリランキングを発表した。iPhoneとiPadの2つのランキングが紹介されている。

iPhoneの無料アプリでは、1位に生成AIアプリ「ChatGPT」、4位に生成AIアプリ「Google Gemini」、7位に決済アプリ「楽天ペイ」がランクインした。iPadの無料アプリも同じく1位に生成AIアプリの「ChatGPT」がランクインした。

iPhoneの無料ゲームアプリランキングでは、1位にポケモンカードのコレクションや対戦ができるアプリ「Pokemon TCG Pocket（ポケポケ）」、6位にサバイバルゲーム「ホワイトアウト・サバイバル」アプリがランクインした。iPadの無料アプリも同じく1位に「Pokemon TCG Pocket（ポケポケ）」がランクインした。

iPhoneの有料アプリでは、1位に広告ブロックアプリ「280blocker - 広告ブロック-コンテンツブロッカー」、8位に3D人体解剖学リファレンスアプリ「ヒューマン・アナトミー・アトラス2026」がランクインした。iPadの有料アプリでは、1位にデジタルペイントアプリ「Procreate」がランクインした。

iPhoneの有料ゲームアプリでは、1位に建築や採掘などができるアプリ「Minecraft」、5位に脱出ゲーム「8番出口」がランクインした。iPadの有料ゲームアプリも同じく1位に「Minecraft」がランクインした。

このほか、Apple Arcadeゲームのランキング1位にiPhoneとiPad共通で和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人 Pop Tap Beat」がランクインした。