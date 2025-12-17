TWICEのSANA（サナ）が、Instagramを更新。PRADA（プラダ）の赤いハンドバッグを持った、ホリデールックを公開した。

【写真】TWICEサナ、シースルーキャミで上品なセクシーさを放つ【動画】どんどんサナがドアップになる動画

■TWICEサナ、赤いバッグをポイントにしたPRADAのホリデールック

サナはアンダーウェアが透けたシースルー感のあるグレーのキャミソールを着用し、ブラウンのボアジャケットをはだけさせ、肩を見せたスタイリングで登場。軽やかな素材感の膝丈スカートに黒のレッグウォーマー、ブラウンのスエードシューズを合わせた、抜け感のあるコーディネートに仕上げている。ベーシックカラーでまとめた中に、バッグの赤がポイントとなった。

落ち着きのあるダークな茶髪をふわりと巻き、大人っぽい美しさを放つサナ。12月29日に29歳の誕生日を控えている彼女は、余裕のある大人の女性のムードを漂わせながら、階段に腰掛けたりして様々なポージングを見せた。

■様々なコーデでカメラにどんどん近づくTWICEサナ

なおTWICEの日本公式SNSでは、サナが徐々にカメラに近付いて顔ハートを作っていくショート動画を公開。サナが所属するユニット・MISAMO（ミサモ）が2月4日にリリースする日本1st ALBUM『PLAY』のジャケット写真で見せた衣装を纏っており、ウエディングドレスのような純白のドレスや、フリルシャツを合わせた黒スーツ、シックなモノトーン衣装など、様々な姿を披露した。

SNSでは「どこを切り取っても可愛すぎる！」「さーたんやばいかわいい」「美しすぎる」と反響を集めている。