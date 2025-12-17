STARGLOW『VOCE』Special Edition増刊表紙に登場！「はじまり」をテーマに今の想いを届ける

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、『VOCE』2026年2月号 Special Edition増刊（12月22日発売）の表紙を飾る。

■5人の絆と意外な素顔に撮影スタッフもほっこり

BMSG主催の10代限定オーディション『THE LAST PIECE』で選ばれ、1月にデビューを控えるSTARGLOWは、歌もラップもダンスも異次元の存在感。まさに新時代を引っ張っていくようなパワフルな5人の輝きに編集部全員が魅了され、熱いラブコールの結果、異例のデビュー前表紙、そしてSTARGLOWとしては初めての女性誌表紙への登場というスペシャルな企画が実現した。

デビュー直前の5人。「はじまり」をテーマに、今しかない表情、今しか聞けない想いを詰め込んだ特集を、スペシャルな表紙とともに届ける。

撮影では、それぞれが異なる色で彩るニットスタイル、そしてディテールの異なるデニムスタイルの2パターンを披露。メンバー一人ひとりが唯一無二の個性を持ちながら、全員が集まるとその化学反応で輝きが何倍にも大きくなる…そんな彼らの魅力が一目で伝わってくる写真は必見だ。

撮影中に印象的だったのは、なんといっても5人の絆の強さ。とにかく笑いが絶えなくて、おしゃべりが止まらない様子は、見ている方まで幸せになってしまうほど。グループショット撮影中の声かけや、グループトークインタビュー中のアイコンタクトの多さはもちろん、プチハプニングが起きた際のメンバー同士のフォロー体制まで完璧！

撮影中、「（なぜか）手が青い！」とRUIが言うとADAMがサッと水を取りにいき、「大丈夫？」と対応。「あれ、ただ汚れてただけだった…」「何だよ～」というやりとりにも仲の良さがうかがえる。

そして、それぞれの表現力の高さと、誠実さ。自然光の差し込むスタジオでの撮影に眩しさを隠しきれないながらも、「大丈夫です」と頑張ったADAM、GOICHI。インタビューに対して、言葉を大切に紡ぎながら、熱く、濃く答えるKANON。動画収録が一部撮り直しになってしまったとき、嫌な顔ひとつせず協力したRUI。とにかくポージングが美しく、どのカットもキマるTAIKI。

ちなみに、ヘアメイク中、「気分をあげようぜ！」とクリスマスソングを流し始めたのはTAIKI。撮影当時、クリスマスまでまだ1ヵ月以上ある11月。普段はグループをまとめる大人っぽさのあるTAIKIが、前のめりでクリスマスを楽しみにしている様子というギャップにスタッフもほっこり。

5人のクールな姿、仲良しな姿、そして夢のはじまりに熱く震える言葉の数々。彼らが気になる人も、そうでない人も、読めばきっとトリコになること間違いなし。今のSTARGLOWのすべてを詰め込んだ表紙・特集となっている。

メイン写真：『VOCE』2026年2月号 Special Edition増刊 表紙

■書籍情報

2025.12.22 ON SALE

『VOCE』2026年2月号

Special Edition増刊表紙：STARGLOW

通常版、Special Edition表紙：出口夏希

増刊表紙：ROIROM

