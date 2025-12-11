「2000万ユーロは正当化された」“こじ開けている”堂安律を独メディアが激賞 一方でロッベンを彷彿とさせる一撃から“問題点”も指摘
堂安の個人能力の高さに疑いの余地はない。あとはチームとの融合を進めるだけだ(C)Getty Images
今季よりフランクフルトでプレーする堂安律は、開幕からスタメン出場を続けており、計4ゴールを記録している。現地時間12月13日に行われたブンデスリーガ第14節アウクスブルク戦では、68分に左足でのシュートを決め1-0の勝利に貢献。決定力を見せつけ、ホームのサポーターを大いに沸かせた。
【動画】堂安律が圧巻の2ゴール1アシスト！「ロッベンばり」と称賛されたホッフェンハイム戦のハイライトを見る
リーグ戦では全試合で先発に名を連ね、右サイドで高い存在感を放っている堂安。すでに新天地での評価も揺るぎないものとなっている中で、背番号20に対しさらなるポテンシャル発揮を求める指摘もあるようだ。
現地メディア『kicker』が、堂安の特集記事を掲載。今季加入後の活躍から、「2000万ユーロを超える移籍金はすでに正当化されている」と堂安の貢献度を称えている。
アウクスブルク戦の得点も振り返っており、「ドウアンはアリエン・ロッベンを連想させるカットインを披露した。右サイドから内側へ切れ込み、3人をドリブルでかわし、得意の左足でシュート。ボールはクリスラン・マツィマに当たってコースが変わり、GKは反応できなかった」と説明する。
パフォーマンスへの賛辞を綴る同メディアだが、ここまで披露しているプレーについて、「喜ばしい場面である一方、問題点も浮き彫りになる。決定機はドウアン自身が作り出しているという点だ」と主張。個人でのチャンス創出が目立つと強調し、シュートコースやゴールを「こじ開けている」と訴える。
また、「ドウアンは多彩な特長を持ち、複数の方法で起用可能な選手」と評しながら、同メディアは、「スピードに乗り、前方にスペースがあれば反則なしで止めるのは難しい。加えて、日本代表62キャップの彼は、コンビネーションの中でも輝き、味方を危険なエリアへ導くことができる」としてアタッカーとしてのスキルの高さを指摘する。
同メディアはフライブルク時代の様に、味方との連動によって良い位置でボールを受けられる環境を整える必要があると説いており、その上で、「ドウアンをより効果的にチームへ組み込むこと――それが後半戦の鍵となる」などと見通している。
まだシーズンはこれから折り返しを迎え、クラブはチャンピオンズリーグのゲームも残している。その中で、堂安をどれだけ機能させることが出来るか。まさに、日本人MFはフランクフルト躍進のキーマンとなりつつあるようだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］