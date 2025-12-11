「2000万ユーロは正当化された」“こじ開けている”堂安律を独メディアが激賞　一方でロッベンを彷彿とさせる一撃から“問題点”も指摘

堂安の個人能力の高さに疑いの余地はない。あとはチームとの融合を進めるだけだ(C)Getty Images

今季よりフランクフルトでプレーする堂安律は、開幕からスタメン出場を続けており、計4ゴールを記録している。現地時間12月13日に行われたブンデスリーガ第14節アウクスブルク戦では、68分に左足でのシュートを決め1-0の勝利に貢献。決定力を見せつけ、ホームのサポーターを大いに沸かせた。

リーグ戦では全試合で先発に名を連ね、右サイドで高い存在感を放っている堂安。すでに新天地での評価も揺るぎないものとなっている中で、背番号20に対しさらなるポテンシャル発揮を求める指摘もあるようだ。

現地メディア『kicker』が、堂安の特集記事を掲載。今季加入後の活躍から、「2000万ユーロを超える移籍金はすでに正当化されている」と堂安の貢献度を称えている。

アウクスブルク戦の得点も振り返っており、「ドウアンはアリエン・ロッベンを連想させるカットインを披露した。右サイドから内側へ切れ込み、3人をドリブルでかわし、得意の左足でシュート。ボールはクリスラン・マツィマに当たってコースが変わり、GKは反応できなかった」と説明する。