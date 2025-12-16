日経225先物：16日22時＝230円高、4万9690円
16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円高の4万9690円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては306.71円高。出来高は3151枚となっている。
TOPIX先物期近は3387.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49690 +230 3151
日経225mini 49695 +235 62600
TOPIX先物 3387.5 +13.5 4054
JPX日経400先物 30575 +170 223
グロース指数先物 639 +4 295
東証REIT指数先物 売買不成立
