　16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円高の4万9690円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては306.71円高。出来高は3151枚となっている。

　TOPIX先物期近は3387.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.00ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49690　　　　　+230　　　　3151
日経225mini 　　　　　　 49695　　　　　+235　　　 62600
TOPIX先物 　　　　　　　3387.5　　　　 +13.5　　　　4054
JPX日経400先物　　　　　 30575　　　　　+170　　　　 223
グロース指数先物　　　　　 639　　　　　　+4　　　　 295
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース