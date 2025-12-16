¤É¤¦¤Ê¤ë¡©·§ËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß②Æ£ºêÂæ¤ËÂØ¤ï¤ëÌîµå¾ì
·§ËÜ¤ÎÌîµå¾ì¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¹Ã»Ò±àÂåÉ½¹»¤ò·è¤¹¤ë¡ÖÆ£ºêÂæ¡×¤¬ÂåÉ½Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¿·¤¿¤ÊÌîµå¾ì¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¤Îµå¾ì¤Ï¡ÖÏ·µà²½¡×¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×
1¤Ä¤Ï¡¢¤½¤Î¥ê¥Ö¥ïー¥¯Æ£ºêÂæµå¾ì¤ÎÏ·µà²½¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤¬¡¢·§ËÜ¤Ë¹Å¼°Ìîµå¤Î¸ø¼°Àï¤¬¤Ç¤¤ëÌîµå¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹Å¼°Ìîµå¤Î¸ø¼°Àï¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ïµå¾ì¤Î¹¤µ¡¢ËÉµå¥Í¥Ã¥ÈÀßÃÖ¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´À¤ÎÌÌ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¸©Æâ¤Ç¸ø¼°Àï¤¬¤Ç¤¤ëµå¾ì¤Ï3¤Ä¤Ç¤³¤Î¿ô¤Ï¶å½£¡¦²Æì¤ÎÃæ¤Ç°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¢¨¹Å¼°Ìîµå¤Î¸ø¼°Àï¤¬¤Ç¤¤ëÌîµå¾ì¡§µÜºê15¡¡Ê¡²¬14¡¡²Æì10¡¡ÂçÊ¬9¡¡¼¯»ùÅç8¡¡º´²ì7¡¡Ä¹ºê6¡¡·§ËÜ3
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢·§ËÜ¸©¤¬ÍèÇ¯ÅÙÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÊç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»²²Ã¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµÆÍÛÄ®¤À¤±¤Ç¤¹¡£
µÆÍÛÄ®¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¼ê¤òµó¤²¤¿¤¤¡×
µÆÍÛÄ®¤Î¾®ËÒ ÉûÄ®Ä¹¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¼ê¤òµó¤²¤ë¿´¤Å¤â¤ê¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¸¡Æ¤²ñµÄ¤ÎÄó¸À½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ÎÀ°È÷¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Ìîµå¾ì¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï¿·¤¿¤ÊÌîµå¾ì¤Î·úÀß¤Ë¸þ¤±¤ÆÍèÇ¯ÅÙ¡¢¸øÊç¤ò·Ð¤Æ·úÀß¾ì½ê¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Ìîµå¾ì¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó°Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëµÆÍÛÄ®¤Ï¡¢¸õÊäÃÏ¤Ë2¤«½ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢¸©Ì±Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Î¼þÊÕ¤Ç¤¹¡£
µÆÍÛÄ® ¾®ËÒÍµÌÀ ÉûÄ®Ä¹¡ÖÎÙÀÜ¤·¤¿¾ì½ê¤ËÌîµå¾ì¤òºî¤ë¤ÈµÜºê¤Î¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ìîµå¾ì¤È±¿Æ°¸ø±à¤¬ÎÙÀÜ¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬Í¶Ã×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢JRËÈîÀþ¤Î¿·±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤¹¡£
µÆÍÛÄ® ¾®ËÒÍµÌÀ ÉûÄ®Ä¹¡ÖÄó¸À½ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±Ø¶á¡¦³¹Ãæ¤½¤·¤Æ³¹¤Å¤¯¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìîµå¾ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÊ¡²¬¸©¤ÎPayPay¥Éー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥Üー¥ë¥Ñー¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÌîµå¾ì¤¬·úÀß¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÌ´¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡Ä¤È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡©
Äó¸À½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¸©¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë»ö¤¬½ÅÍ×¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤âµÆÍÛÄ®¤Ï¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤Þ¤¹¡£
µÆÍÛÄ® ¾®ËÒÍµÌÀ ÉûÄ®Ä¹¡Ö¸©¤ÎÉéÃ´¤ÎºÇ¾®²½¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡£²°ÆâÎý½¬¾ì¤äÀè¿ÊÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¤½¤³¤Ë¤ª¤±¤ëÅÚÃÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éµÆÍÛÄ®¤Ç¤Ç¤¤ë»ö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤ì¤ËÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ä
ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¡Ö¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¡¢ÊØÍø¤¬ÎÉ¤¤½ê¡¢¸©Ì±¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¡¢µÆÍÛÄ®¤«¤éÀ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬Â¾¤Î»ÔÄ®Â¼¤â¿§¡¹¤Ê¤´Äó°Æ¤¬¤¢¤ì¤Ð½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
µÆÍÛÄ® ¾®ËÒÍµÌÀ ÉûÄ®Ä¹¡Ö·§ËÜ¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÌ´¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËµÆÍÛÄ®¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤òµÈËÜµÆÍÛÄ®Ä¹¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100¡ó°Ê¾å¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
