

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月12日から15日の決算発表を経て16日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.2 テラドローン <278A>

26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結最終損益は4.8億円の赤字(前年同期は2.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<3134> Ｈａｍｅｅ 東Ｓ -15.72 12/15 上期 -47.05

<278A> テラドローン 東Ｇ -11.29 12/15 3Q 赤拡

<2345> クシム 東Ｓ -10.53 12/15 本決算 －

<5248> テクノロジー 東Ｇ -9.61 12/15 3Q -13.90

<9425> ＲｅＹｕｕ 東Ｓ -8.35 12/15 本決算 －



<3988> ＳＹＳＨＤ 東Ｓ -7.43 12/15 1Q -23.37

<7983> ミロク 東Ｓ -7.30 12/15 本決算 -71.56

<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東Ｐ -7.27 12/15 3Q 44.46

<4380> Ｍマート 東Ｇ -6.67 12/15 3Q 28.18

<3804> システムディ 東Ｓ -6.19 12/15 本決算 8.80



<3195> ジェネパ 東Ｇ -5.90 12/15 本決算 34.83

<3491> ＧＡテクノ 東Ｇ -5.51 12/15 本決算 40.80

<9444> トーシンＨＤ 東Ｓ -4.49 12/15 上期 黒転

<6838> 多摩川ＨＤ 東Ｓ -3.84 12/15 本決算 －

<184A> 学びエイド 東Ｇ -2.77 12/15 上期 赤縮



<1840> 土屋ＨＤ 東Ｓ -2.65 12/15 本決算 黒転

<4627> ナトコ 東Ｓ -1.70 12/15 本決算 2.72

<7683> ＷＡ 東Ｐ -1.44 12/15 3Q -17.18

<7810> クロスフォー 東Ｓ -1.34 12/15 1Q 500.00

<8917> ファースト住 東Ｓ -0.70 12/15 本決算 6.29



<4592> サンバイオ 東Ｇ -0.49 12/15 3Q 赤拡

<2424> ブラス 東Ｓ -0.31 12/15 1Q 赤転



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

