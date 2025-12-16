―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月12日から15日の決算発表を経て16日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　テラドローン <278A>
　26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結最終損益は4.8億円の赤字(前年同期は2.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3134> Ｈａｍｅｅ 　　東Ｓ 　 -15.72 　 12/15　　上期　　　-47.05
<278A> テラドローン 　東Ｇ 　 -11.29 　 12/15　　　3Q　　　　赤拡
<2345> クシム 　　　　東Ｓ 　 -10.53 　 12/15　本決算　　　　　－
<5248> テクノロジー 　東Ｇ　　 -9.61 　 12/15　　　3Q　　　-13.90
<9425> ＲｅＹｕｕ 　　東Ｓ　　 -8.35 　 12/15　本決算　　　　　－

<3988> ＳＹＳＨＤ 　　東Ｓ　　 -7.43 　 12/15　　　1Q　　　-23.37
<7983> ミロク 　　　　東Ｓ　　 -7.30 　 12/15　本決算　　　-71.56
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　東Ｐ　　 -7.27 　 12/15　　　3Q　　　 44.46
<4380> Ｍマート 　　　東Ｇ　　 -6.67 　 12/15　　　3Q　　　 28.18
<3804> システムディ 　東Ｓ　　 -6.19 　 12/15　本決算　　　　8.80

<3195> ジェネパ 　　　東Ｇ　　 -5.90 　 12/15　本決算　　　 34.83
<3491> ＧＡテクノ 　　東Ｇ　　 -5.51 　 12/15　本決算　　　 40.80
<9444> トーシンＨＤ 　東Ｓ　　 -4.49 　 12/15　　上期　　　　黒転
<6838> 多摩川ＨＤ 　　東Ｓ　　 -3.84 　 12/15　本決算　　　　　－
<184A> 学びエイド 　　東Ｇ　　 -2.77 　 12/15　　上期　　　　赤縮

<1840> 土屋ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -2.65 　 12/15　本決算　　　　黒転
<4627> ナトコ 　　　　東Ｓ　　 -1.70 　 12/15　本決算　　　　2.72
<7683> ＷＡ 　　　　　東Ｐ　　 -1.44 　 12/15　　　3Q　　　-17.18
<7810> クロスフォー 　東Ｓ　　 -1.34 　 12/15　　　1Q　　　500.00
<8917> ファースト住 　東Ｓ　　 -0.70 　 12/15　本決算　　　　6.29

<4592> サンバイオ 　　東Ｇ　　 -0.49 　 12/15　　　3Q　　　　赤拡
<2424> ブラス 　　　　東Ｓ　　 -0.31 　 12/15　　　1Q　　　　赤転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース