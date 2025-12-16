菅野陸が地元福島ファイヤーボンズの特別指定選手に…U18アジア杯に出場した山梨学院大PG

福島ファイヤーボンズは12月16日、山梨学院大学2年の菅野陸が「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の特別指定選手として加入することを発表した。

福島県出身で現在19歳の菅野は、176センチ69キロのポイントガード。福島のスクール、U15でプレー経験を持ち、帝京安積高校時代にはU18日本代表に選出され、山梨学院大に進学後も同代表として「FIBA U18 アジアカップ 2024」に出場した。大学でも1年次から主力としてプレー。14日まで開催された「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）」では2試合で21得点5リバウンド6アシスト5スティール1ブロックをマークした。

菅野が特別指定選手として加入するのは2023－24シーズン以来2回目。公式HPで「地元である福島でプレーできることに感謝しながら、大学でレベルアップした姿を皆さんに見せたいと思っています。チームの勢いをさらに上げるために精一杯頑張りますので応炎よろしくお願いします！」とコメントした。

なお、福島はB2第13節を終えて、21勝3敗で東地区1位。20日、21日は敵地の西原商会アリーナで鹿児島レブナイズと対戦する。