はんにゃ.川島、週2日で“月240万円”売り上げる職人になっていた！衝撃転身のきっかけも明かす

12月12日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、さらば青春の光の森田哲矢が登壇し、2025年に芸人界で起きていた事件やトラブルなど、芸能メディアでは報じられない「芸人ニュース」を一挙に振り返った。

芸人の意外な転身や、コンビ解散した芸人の現在、芸人同士のSNSトラブルまで、“芸人ならではの視点”で語られる内容にスタジオは爆笑と驚きに包まれた。

番組冒頭では、今年世間で注目を集めた芸人界のトピックをおさらいし、平成ノブシコブシの吉村崇の“結婚ニュース”にも言及。

森田が「結婚前はコンパだ、女の子だと言っていましたけど、もうそういうところには行ってないですか？」と問いかけると、吉村は「ちょっと距離は遠くなってる」「行ってないというか…」と言葉を濁す。

ここでお見送り芸人しんいちが割って入り、「吉村さんはたしかに結婚してからおとなしくなろうという意識がめっちゃ高くなりました」と前置きしながらも、「僕と東ブクロさん（さらば青春の光）でよくコンパしてます。それに吉村さんがMCしに来る」「（場を）回すだけ回して、金払って帰る」と暴露。

「男性3女性3にプラス吉村さんなんで、何かが起きるのは0パーセント」「空気だけ吸いに（来る）…」と続けたお見送り芸人しんいちに、吉村は「徐々に抜かないと身体に負担がかかるから」と語り、スタジオは爆笑となった。

◆はんにゃ.川島の衝撃転身にスタジオ騒然

そして、芸人界でひっそり起きていた出来事として森田が発表したのは、「はんにゃ.川島がお寿司屋さんに転職」という衝撃ニュース。

スタジオ一同が「マジで!?」「そうなん!?」と騒然とするなか、番組ははんにゃ.の川島章良が実際に寿司職人として働く店を直撃。“寿司職人・川島”のバラエティ初出し映像を公開した。

VTR中には白衣姿で寿司職人として働く川島の姿にスタジオから「様になってる！」という声も。

川島は転身のきっかけについて「お寿司屋さんは唯一、飲食業の中でお客さんと1対1でしゃべる」「いろんな方に『芸人さんは（寿司屋に）向いてます』って言われて。じゃあ、やってみようと思った」と語った。

現在川島は、ミシュランに掲載されている有名店の個室を週2日で間借りし、「鮨 川島」として2時間のコースを完全予約制で提供しているという。

予約は“2カ月待ち”という盛況ぶりも明かし、1人2万5千円のコースで、6人席×1日2組＝1日30万円、週2日で月240万円という計算に、一同驚きの展開となっていた。