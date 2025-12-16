【年末年始】9連休で行きたい「人気急上昇の国内旅行先」ランキングTOP30！1位は日本一早い初日の出の千葉県銚子市
旅行予約アプリ「NEWT（ニュート）」を運営する令和トラベルは、最大9連休となる年末年始におすすめの「人気急上昇の国内旅ランキングTOP30」を発表しました。混雑を避けつつ満足度の高い非日常体験を得られる旅行先として、全国1,741自治体から厳選。見事1位に輝いたのは、日本（本州）最速の初日の出で知られるあの街でした。本記事では、TOP10にランクインした魅力的な旅先と、その選出理由について詳しく紹介します。
1位は「日本最速の初日の出」千葉県銚子市
栄えある1位に輝いたのは、千葉県銚子市でした。選出理由は、なんといっても山頂・離島を除き日本で一番早く初日の出を見られる「最速の地」という圧倒的なイベント力です。JRの臨時特急「犬吠初日の出」も運行されるため、移動そのものが特別な体験となります。また、複数のビューポイントがあるため混雑を分散でき、首都圏からのアクセスも良好である点が評価されました。
臨時特急「犬吠初日の出号」運行予定
銚子駅まで直通となる臨時特急「犬吠初日の出号」は全車指定。元旦のみの運行です。2026年は、1:30高尾発の特急「犬吠初日の出1号」（途中停車駅：八王子駅・立川駅・新宿駅・錦糸町駅・船橋駅・千葉駅・成田駅）、2:15大宮発の「犬吠初日の出3号」（途中停車駅：浦和駅・新宿駅・錦糸町駅・船橋駅・千葉駅・成田駅）を、E257系9両編成で運転します。
2位〜5位には都市型レジャーや名湯がランクイン
2位から5位には、都市型の非日常体験から、歴史ある城下町、日本を代表する温泉地までがランクインしました。
2位：大阪府 大阪市
USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）のカウントダウンイベントなど、都市型の「超非日常」体験が評価されました。新幹線アクセスが良く、グルメや街歩きも豊富なため、家族連れや若者層に適しています。
3位：島根県 松江市
主要スポットが30分圏内に収まる「高効率観光モデル」として、移動ストレスの少なさがポイントとなりました。国宝松江城や宍道湖の夕日、伝統グルメ「むし寿司」などが楽しめます。
4位：長野県 松本市
国宝・松本城のプロジェクションマッピング（12月13日〜2月15日）や、雪山リゾートでのアクティビティなど、文化と癒やしを両立できる点が魅力です。
5位：大分県 別府市
別府ロープウェイでの「初日の出運転」や、「別府八湯」を巡る湯めぐりなど、長期滞在型のウェルネス・リトリートに最適なエリアとして選ばれました 。
6位〜10位は「冬ならでは」の絶景と情緒
6位以降も、冬の澄んだ空気や雪景色を活かした、情緒あふれる旅行先が選ばれています。
6位：愛媛県 松山市
道後温泉本館を中心に、飛行機やフェリーを使えば混雑や渋滞を回避しやすい「賢い旅先」です。
7位：岡山県 倉敷市
倉敷美観地区の白壁と運河が夜間照明で照らされ、幻想的な光景を楽しめます。
8位：北海道 小樽市
「青の運河」イルミネーションが開催され、雪景色と青い光の競演が楽しめます。
9位：青森県 弘前市
雪をまとった桜をライトアップする「冬に咲くさくらライトアップ」という独自イベントが魅力です。
10位：滋賀県 大津市
琵琶湖に浮かぶ白鬚神社の大鳥居など、神聖な風景がありながら、京都市内の混雑を避けられる穴場スポットです。
11位以下のランキングにも魅力的な街が続きます
11位から30位までは以下の通り。城崎温泉での湯めぐりやカニ料理でお馴染みの豊岡市、北海道の一大観光地である函館市、草津温泉や浅間山など温泉地や高原の自然が楽しめる群馬県吾妻郡、最上川の美しい景観が広がりユネスコ無形文化遺産でもある祭りが有名な新庄市、美しい海岸や壱岐イルカパークでのふれあい体験も楽しめる長崎の離島・壱岐市などがランクインしています。
11位：豊岡市（兵庫県）
12位：函館市（北海道）
13位：吾妻郡（群馬県）
14位：新庄市（山形県）
15位：壱岐市（長崎県）
16位：尾道市（広島県）
17位：白山市（石川県）
18位：日光市（栃木県）
19位：高山市（岐阜県）
20位：嬉野市（佐賀県）
21位：京都市（京都府）
22位：奈良市（奈良県）
23位：郡上市（岐阜県）
24位：田辺市（和歌山県）
25位：黒部市（富山県）
26位：静岡市（静岡県）
27位：伊勢市（三重県）
28位：軽井沢町（長野県）
29位：新宮市（和歌山県）
30位：多古町（千葉県）
2025〜2026年の年末年始は9連休という長い休みだからこそ、いつもとは違う場所で、特別な時間を過ごしたいもの。今回のランキングを見ると、混雑を避けつつ特別な体験ができる場所への注目が集まっているようです。初日の出や温泉、冬のイルミネーションなど、それぞれの目的に合わせた旅先を見つけてみてはいかがでしょうか。
出典・画像：「海外旅行・国内旅行のツアーやホテル予約アプリNEWT（ニュート）」による調査
鉄道チャンネル編集部
（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）