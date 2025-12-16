きしたかの高野、人気芸人の不仲説に激昂「太陽でやってんだよ」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#341を12月14日（日）夜11時より無料放送した。
今回は、芸人でさえ面白くできないデリケートな話“柔らかい部分”をお笑いコンビ・きしたかのの高野正成が「イジっていい話」なのか、「イジってはいけない“柔らかい話”」なのかを判定する企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」第２弾をお届け。ピン芸人・お見送り芸人しんいち、お笑いコンビ・きしたかのの岸大将、ちゃんぴおんず、パンプキンポテトフライの谷拓哉が参加し、今まで言えなかった“触れていいか分からない”話を披露した。
「ティモンディ・高岸の本性……」と題したお見送り芸人しんいちのエピソードでは、話を聞く前から高野が「柔らけぇよ」「ダメだよ！これは」と苦痛の表情を浮かべて叫ぶ場面も。お見送り芸人しんいちは「高岸はええ奴です」と前置きした上で、プロ野球選手としても活躍している高岸がチームで１人だけ「移動でグリーン車を使っている」と語る。また「高岸は事務所でも特別扱いされている」とし「ツッコミは高岸の右肩より下を触ったらアカンというルールがある」と告白。プロ野球で結果を残せていない高岸が特別扱いされていることについて“触れづらいが笑いにした方がいい”と訴えると、「分かってるくせによ！ティモンディの柔らかさは」と声を荒げる高野。そこでパンプキンポテトフライ・谷が「高岸だけの話ですよ？」「前田とごちゃごちゃしてるとか言い出したら柔らかいけど……」と発言したことで、高野はさらにヒートアップ。ティモンディのコンビ関係について「マジ仲悪い」と語った谷に、高野は「マジ仲悪いとか言ってんじゃねぇよ」「太陽でやってんだよ、高岸は」と激しく反論。高野は「象徴だから、高岸っていう」とした上で「性格がいい訳ねぇだろ、済美のエースやっててよ」「性格良かったら済美のエースなんかなれない」と持論を展開し、笑いを誘った。
また、お見送り芸人しんいちが放った一言で高野が涙目になって反論する場面も。“柔らかい話”の連発で感情を爆発させた高野に、お見送り芸人しんいちは「高野はこうやって怒っても家に帰ったらキレイな奥さんがいるからいいよな」と茶々を入れると瞬間的に「キレイじゃねぇよ、俺の奥さんは」と返す高野。お見送り芸人しんいちは「ほんまにまるゆかのこと大好きで、褒めたのに……」と苦笑。高野は「そんな奴いねぇよ、俺しか」と静かなトーンで漏らすと、徐々に感情が昂っていき「嫌われ者同士で結婚したんだ、俺たちは」「誰からも愛されねぇ２人で結婚したんだ」と絶叫。見かねた芸人たちが「違うよ」「みんな２人とも大好き」とフォローしたものの、涙目になりながら「余りもので結婚したんだよ」と叫んだ高野にスタジオは笑いと悲哀に包まれた。
また、ちゃんぴおんず・大ちゃんは、プライベートでよく飲みに行っているという大悟のプライベートについて「今の大悟さんの楽しみは日曜日の『すぽると！』終わりに、コンビニで缶チューハイとさつま揚げ買って、１人で飲みながら家で『北の国から』を観ること」と暴露。続けて「大悟さんは小ライスの半分しか食べられない」「大ライスを頼むのが目標」と明かして笑いを誘うと「後輩としてこういう話もしていきたい」と語る。ノブも「可愛げも出るし、いいんじゃない？」と肯定的な姿勢を見せますが、高野は「面白くねえよ、今の話は」「柔らかい柔らかくないじゃなくて面白くない」と一刀両断。「年齢的に普通だろ、食えなくなるのは」「大ライス食ってた方が気持ち悪い」と切り捨てた。
そのほか、“ゴムパッチン”で知られる大ベテラン漫才師・ゆーとぴあの“流血事件”に触れたきしたかの・岸や老若男女から愛されるお笑いコンビ・タイムマシーン３号について「もう６年ボケてない」と私見をぶちまけた谷、お見送り芸人しんいちが明かした「女芸人同士の危険な関係」など“イジっていいいか分からない話”を次々暴露していくメンバーに高野の精神が崩壊していくことに!?
本放送は放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
