東京駅や新宿駅など、都内を代表する駅が並ぶJR中央線。中央線（中央本線）自体は東京駅を出てから神奈川県、山梨県、さらに長野県、岐阜県を経て愛知県の名古屋駅に至る長い路線だ。そのうち東京都内に位置する駅は、東京駅から高尾駅の全32駅。そんなJR中央線・東京都内32駅の中古マンションの価格相場を調査！ 専有面積50平米以上〜80平米未満のカップル・ファミリー向け物件の、価格相場が安い駅ランキングをご紹介しよう。

JR中央線（東京都内）の中古マンションの価格相場が安い駅ランキング

順位／駅名／価格相場（駅の所在地）

1位 西八王子 2680万円（東京都八王子市）

2位 八王子 4390万円（東京都八王子市）

3位 豊田 4580万円（東京都日野市）

4位 立川 4980万円（東京都立川市）

5位 西国分寺 5399万円（東京都国分寺市）

6位 国立 5739万円（東京都国立市）

7位 武蔵小金井 6180万円（東京都小金井市）

8位 国分寺 6280万円（東京都国分寺市）

9位 武蔵境 7280万円（東京都武蔵野市）

10位 西荻窪 7980万円（東京都杉並区）

11位 三鷹 7998万円（東京都三鷹市）

12位 荻窪 8345万円（東京都杉並区）

13位 阿佐ケ谷 8730万円（東京都杉並区）

14位 大久保 9080万円（東京都新宿区）

15位 東中野 9100万円（東京都中野区）

16位 中野 9330万円（東京都中野区）

17位 吉祥寺 9740万円（東京都武蔵野市）

18位 新宿 1億1800万円（東京都新宿区）

19位 信濃町 1億3499万5000円（東京都新宿区）

20位 飯田橋 1億3715万円（東京都千代田区）

21位 四ツ谷 1億4650万円（東京都千代田区）

22位 代々木 1億4800万円（東京都渋谷区）

23位 水道橋 1億5690万円（東京都千代田区）

24位 御茶ノ水 1億7700万円（東京都千代田区）

25位 市ケ谷 1億7800万円（東京都千代田区）

26位 千駄ケ谷 2億2390万円（東京都渋谷区）

※東京、神田、高円寺、東小金井、日野、高尾の各駅は調査対象物件数が11件未満のためランク外

トップ3には西八王子〜八王子〜豊田という連続する3駅がランクイン

「SUUMO住みたい街ランキング2025 首都圏版」では、「住みたい沿線ランキング」の4位に選ばれたJR中央線。人気の路線だけあって沿線の物件価格も高そうではあるが、東京都内だけに限っても約53kmもの距離を走っているので価格相場にも幅があるはず……。気になる調査結果をさっそく見ていきたい。

カップル・ファミリー向け中古マンション（専有面積50平米以上〜80平米未満）の価格相場が最も安かったのは、八王子市にある西八王子駅。価格相場はJR中央線（東京都内）沿線で唯一の2000万円台、2680万円だった。平日7時台〜8時台には東京駅方面へ向かうJR中央線快速が1時間に約10本運転され、新宿駅まで約56分、東京駅までは約1時間11分。それ以外の時間帯に運転される中央特快に乗ると、東京駅まで約55分で行くこともできる。

西八王子駅前（写真／PIXTA）

1位・西八王子駅には「セレオ西八王子」が併設され、100円ショップやドラッグストア、ベーカリーや飲食店が営業中。駅の北口側にも南口側にもスーパーやドラッグストアがあり、特に北口には飲食店や物販店など約100店舗が並ぶ商店街「西八商栄会」がありにぎわっている。駅周辺には複数の幼稚園・保育園があるほか徒歩約15分圏内に高校が5つも点在し、若年世代の姿が多いことからも活気が感じられる街並みだ。駅から北へ20分弱も歩くと市役所があったり、その先の浅川の河川敷で水と緑を感じられるのも魅力の一つ。また、駅から北東へ車で15分ほどの中央道八王子インターチェンジ付近には2026年春、「イオンモール八王子インターチェンジ北（仮）」が開業予定というのも楽しみだ。

2位にランクインしたのは、八王子市の八王子駅で価格相場は4390万円。1位・西八王子駅の1駅隣ながら価格相場は1700万円以上アップしており、西八王子駅の安さが際立つ結果となった。JR中央線の快速と中央特快の停車駅であり、八王子駅〜新宿駅・東京駅の所要時間は西八王子駅からと比べて3分ほど短縮される。埼玉県西部へ向かうJR八高線、町田駅や新横浜駅に向かうJR横浜線も乗り入れているほか、駅から北に5分ほど歩くと京王線・京王八王子駅があり調布駅や明大前駅、渋谷駅にもアクセスしやすい環境だ。

八王子駅前（写真／PIXTA）

2位・八王子駅周辺の様子を見ると、駅ビル「セレオ八王子」をはじめ、ショッピングモール「八王子オクトーレ」や家電量販店など大型商業施設が林立。東京多摩地域を代表する市街地であり、転入届など市の各種手続きができる「八王子駅南口総合事務所」や「八王子市こども科学館（コニカミノルタ サイエンスドーム）」、「八王子市民会館（J:COMホール八王子）」といった公共・公益施設が駅周辺にそろう八王子市の中心地としてもにぎわっている。さらに2026年10月には、駅南口から徒歩10分ほどの場所に「桑都の杜（そうとのもり）」が誕生予定。約5万2000平米の敷地に、公園とライブラリーやミュージアム、交流スペースが一体となったエリアを整備中で、「新たな市民のサードプレイス」となることを目指しているそうだ。

八王子市こども科学館（コニカミノルタ サイエンスドーム）（写真／PIXTA）

3位は日野市にある豊田（とよだ）駅で、価格相場は4580万円。2位・八王子駅の隣に位置し、トップ3には1位・西八王子駅〜2位・八王子駅〜3位・豊田駅と連続する3駅がランクインする結果に。JR中央線の快速や中央特快に乗ると新宿駅や東京駅までの所要時間は、西八王子駅からと比べて8分ほど短くなる。また、豊田駅始発の便も設定され、朝7時台には2本ある東京駅方面行きの始発便に乗ると座って通勤・通学しやすい点も魅力だ。駅周辺には富士電機やコニカミノルタなどの事業所、東京都立大学や東京薬科大学のキャンパスもあり、朝は豊田駅で降車する乗客でもにぎわっている。駅の北口を出て、飲食店に囲まれたロータリーから真っすぐ延びる道を3分ほど歩くと「イオンモール多摩平の森」に到着。グルメ＆フードやファッション、家電のショップから、クリニック、遊具を置いた公園までそろい、地域住民の生活を支えている。また、駅の南口エリアでは土地区画整理事業が進行中で、さらなる住みよい街への発展が期待できそうだ。

豊田駅北口（写真／PIXTA）

価格相場の開きは1億9000万円超！ 23区内に入ると上昇するも、穴場の駅も

ここまで見てきたトップ3をはじめ、ランキング上位にはJR中央線沿線のなかでも、最西端に位置する高尾駅寄りの駅が多く並んだ。東京駅に近づくにつれて価格相場は上昇していき、新宿駅では1億円を突破！ そこからはさらに上昇の勢いを増し、千駄ケ谷駅ではついに2億円を超している。あくまで価格相場（中央値）であって同じ条件（専有面積50平米以上〜80平米未満）でも、もう少し価格が低い中古マンションももちろんあるが、予算内で手の届く物件が見つかる人は限られてきそうだ。

そんな沿線都心部にあって、価格相場が隣の新宿駅（価格相場1億1800万円）より2700万円以上安く、より高尾駅方面に下った東中野駅や中野駅と比べてもリーズナブルな価格相場となった大久保駅をピックアップして見ていこう。新宿区にある大久保駅は価格相場9080万円で、14位にランクイン。新宿駅まではJR中央・総武線（各駅停車）に乗ってわずか1駅・約3分だ。大久保駅に停車するJR中央・総武線（各駅停車）は新宿駅からさらに東へ進んで御茶ノ水駅を過ぎると、神田駅〜東京駅へ向かうJR中央線快速とは線路を異にする。そのまま乗っていると大久保駅から秋葉原駅や錦糸町駅へJR中央・総武線（各駅停車）1本で行くことが可能だ。また、大久保駅から東に4分ほど歩くとJR山手線・新大久保駅も利用できる。

大久保駅周辺（写真／PIXTA）

14位・大久保駅周辺は韓国料理や韓国グッズのお店が多く、2000年代初頭の韓流ブームに乗って人気エリアに。現在もK-POPグッズや韓国グルメ目当ての若者が訪れる。中国やベトナム、ネパール、中東諸国の料理店や食材店も立ち並び、多国籍な雰囲気が魅力だ。そんな駅前の喧騒（けんそう）を抜けると桜美林大学や早稲田大学のキャンパスがあったり、NHK朝ドラ『ばけばけ』のヘブン役のモデルとなった小泉八雲の終焉（しゅうえん）の地に造成された「小泉八雲記念公園」や、緑豊かな「戸山公園」も。駅前とはまた違った、落ち着いた表情を見せてくれる街といえるだろう。

都立戸山公園（写真／PIXTA）

両隣の駅より価格相場が低い駅としては、10位になった西荻窪駅も挙げられる。両隣の12位・荻窪駅（価格相場8345万円）と17位・吉祥寺駅（同9740万円）にはさまれた同駅の価格相場は7980万円。JR中央線快速に乗れば新宿駅（同1億1800万円）まで5駅・約14分なので、たった14分ほど電車に乗るだけで価格相場が3820万円も低いと考えるとお得に思えてくる。そんな西荻窪駅は杉並区に位置し、東京23区内に位置するJR中央線沿線の駅としては最西端、かつ価格相場が最安だ。駅周辺は住宅地で、大型商業施設はないものの線路の北側にも南側にも商店街が広がっている。駅の高架下も「西荻マイロード商店街」となっており、精肉店や惣菜店、クリーニング店、飲食店などが並んでいて便利。アンティーク雑貨店や古書店、しゃれたカフェなど個性豊かな個人商店も多いので、街歩きをしてお気に入りのお店を探すのも楽しそうだ。

西荻窪駅前（写真／PIXTA）

今回調査したJR中央線は都内だけでも路線距離が長いため、価格相場も街の雰囲気も駅によって変化に富んでいる。なるべく価格相場がリーズナブルな街となると、都心部から離れる傾向が見てとれた。とはいえ快速のほかに通勤快速や通勤特快など、JR中央線ではさまざまな種別の列車が運転されており、立地から想像するよりも短時間で都心部に出られる駅もある。今回判明した価格相場のほか、それぞれの駅に停車する列車種別や目的駅までの所要時間も調べつつ、自分好みの住まい探しをしてほしい。

●調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されているJR中央線の駅（掲載物件が11件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】

駅徒歩15分圏内、物件価格相場3億円以下、築年数40年未満、敷地権利は所有権のみ

カップル・ファミリー向け：専有面積50平米以上80平米未満

【データ抽出期間】2025/4〜2025/9

【物件相場の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された中古マンション価格から中央値を算出

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

(大西智与)