WTTファイナルズ香港

卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港に参戦した女子シングルスの長崎美柚（木下アビエル神奈川）が、インスタグラムを更新。日中友好の1枚を添えて今大会を振り返った投稿に、反響が寄せられた。

名場面を添えた。世界ランク15位の長崎は、準々決勝で同1位の孫穎莎（中国）に0-4で完敗。投稿には孫穎莎と試合後に笑顔で握手を交わす1枚に加え、両手を上げて満面の笑みを浮かべるシーン、伊藤美誠と対戦する様子やご当地グルメに舌鼓を打った写真を公開した。

インスタグラムのコメント欄には、今大会での奮闘ぶりや人柄を称える声が続々と並んでいた。

「残念だったけど笑顔素敵だよ」

「ずっと応援しています！」

「写真の姿が物語っていると思います」

「オリンピックを目指せる人格」

「素敵なプレーを見せていただきありがとうございました」

「孫穎莎が楽しそうに卓球をやってたの珍しい これも長崎さんだからじゃないかな」

孫穎莎との一戦では、サーブ時のトスが垂直方向に対して30度を超える違反で、孫穎莎がTTR（テーブル・テニス・レビュー）を要求する珍場面も話題に。思わず苦笑いを浮かべたこの場面に対して、「サーブ練習…」と涙の絵文字とともにつづっている。



（THE ANSWER編集部）