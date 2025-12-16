光宗薫の作品集『せみにんげん』（玄光社刊）が12月20日（土）に発売される。それに伴い、個展「せみにんげん」がヴァニラ画廊にて開催される。

【画像】個展にて展示される『せみにんげん』の作品

光宗薫は、独学で緻密なボールペン画を描きはじめ、その後、水彩・鉛筆・油彩・アクリルなど多様な技法を取り入れながら、独自の表現を確立してきた現代作家。その作品は、柔らかな光と不安の陰影を同時に孕む世界を、多様な手法によって構築し、独特の世界観を展開している。

個展「せみにんげん」では、玄光社より刊行される作品集『せみにんげん』に収録された原画を中心に、近年の代表的作品が展示。前回の個展「むかしむかし」では、物語に潜在する不安や綻び、温かみやユーモア要素をモノクロームの世界へ凝縮させた。「せみにんげん」では、技法を一新し、鉛筆による原画にデジタル彩色を組み合わせる新たな手法を採用し、自己の内面・記憶、社会構造を巡る旅を「せみちゃん」というキャラクターを通して、鮮やかにファンタジックに物語として描き出している。

会場では、「せみにんげん」の鉛筆による原画・フルカラーの複製画の展示販売、近作の展示販売に加え、作品集『せみにんげん』の先行販売、展覧会オリジナルグッズの販売が行われる。12月28日（日）には、サイン会も開催される予定だ。

■光宗薫新刊『せみにんげん』サイン会光宗薫新刊『せみにんげん』のサイン会をヴァニラ画廊にて開催。応募スケジュール：12月8日（月）12:00～12月11日（木）23:59まで。応募フォームは12月8日正午ヴァニラ画廊HPおよびXにて発表。混雑緩和の為、入場時間は当選時に指定される。サイン会日程（サイン会のため展覧会営業時間は12：00～15：00まで）第一部：12月28日（日）15:30-17:00第二部：12月28日（日）17:30-19:0新刊『せみにんげん』+会場販売の「せみちゃんぬい」を両方を会場にて購入。新刊『せみにんげん』に【サイン+せみちゃんイラスト+為書】の3つが描かれる。

■光宗薫 プロフィール1993年生まれ、大阪出身。2011年頃より独学でボールペン画を描き始める。近年は鉛筆や水彩絵の具など幅広い画材を用いて夢幻的な生物等を描く。主な展覧会に個展「むかしむかし」（ヴァニラ画廊/2024年）、個展「SEMITOPIA」（ヴァニラ画廊/2022年）、グループ展「鬼太郎EXPO」（池袋サンシャインシティ/2023年）、グループ展「Animanga」（HEAVENGAL-LERY（NY）／2024年）等がある。

■関連情報作品集出版記念 光宗薫 個展 「せみにんげん」入場料：1,000円（現金のみ/会場内物販購入はクレジットカード可）会期：2025年12月20日（土）～2026年1月25日（日）休廊：2025年12月29日（月）～2026年1月2日（金）場所：ヴァニラ画廊 展示室AB住所：〒104-0061 東京都中央区銀座8-10-7東成ビル地下二階注意事項・初日12月20日と21日のみ完全オンラインチケット制。・チケット販売URLは12月13日（土）正午にヴァニラ画廊Xにて発表。・12月28日のみサイン会のため営業時間は12：00～15：00まで。・上記以外の日程に関しては、当日券のみとなる。（画廊受付にて販売）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）