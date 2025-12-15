¡Ö¾¡ÇÔ¤Ï°¦¼Â¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×´Ý¹â°¦¼Â¤¬ÎÞ¤Ç¹ðÇò¡Ä¡ÖÃí¼Í¤·¤Ê¤¤ã¤ä¤ï¡×É×¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë½Å°µ¡õ¶ìÇº
¡ÚYANMAR presents ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯ °úÂà»î¹ç LAST MAGIC¡ÛOSAKA PINK 4¡Ý3 OSAKA BLUE¡Ê12·î14Æü¡¿¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½FW¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤ÎÁÇ´é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¶»Ãæ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢³ÁÃ«¼«¿È¤âÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡12·î14Æü¤Î¡ÖYANMAR presents ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯ °úÂà»î¹ç LAST MAGIC¡×¤Ç¤Ï¡¢OSAKA PINK¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀª¤¬Ãæ¿´¡Ë¤ÈOSAKA BLUE¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀª¤¬Ãæ¿´¡Ë¤¬·ãÆÍ¤·¡¢¼çÌò¤Î2¥´¡¼¥ë¡¦1¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¢¤ê4¡Ý3¤ÇOSAKA PINK¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢´Ý¹â¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¹½÷¤«¤é¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¼ê»æ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¸å¡¢´Ý¹â¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢³ÁÃ«¤Ï¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2016Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿2¿Í¡£Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Î®¤ì¤ë¸å¡¢´Ý¹â¤ÏÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë¹½¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê´¶¤¸¤Ç»×¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁ¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£´Ý¹â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÁÃ«¤Ï¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÈÃ¯¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¿Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Âè°ìÀþ¤ÇÀï¤¤¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤òÍ¥Àè¤·¤¿
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ´Ý¹â¤¬¤È¤¯¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÁÃ«¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¾¡¤Ã¤Æ¤â°¦¼Â¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Éé¤±¤Æ¤â°¦¼Â¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡×
¡¡¾¡ÇÔ¤¬¤«¤«¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÊ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È´Ý¹â¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë³ÁÃ«¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬°î¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥×¥íÀ¸³è¤ÇÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²ø²æ¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£´Ý¹â¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬Â¼ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ø¤¢¡¢º£ÆüÂ¼ó¤ÎÄ´»Ò¤¨¤¨¤ï¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤¢¡¢º£ÆüÂ¼ó¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤¢¡¢º£ÆüÂ¼ó¥¢¥«¤ó¤Ý¤¤¤«¤éÃí¼Í¤·¤Ê¤¤ã¤ä¤ï¡Ù¤È¤«¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢É×¤Î¶ìÇº¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³ÁÃ«¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤äÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë´Ý¹â¤¬¡Ö°ìÈÖ¤Ï¤¢¤Î²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¿®Ç°¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë´Ý¹â¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤é¤·¤¯¡¢²¿¤â¼þ¤ê¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÉ×¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯ °úÂà»î¹ç¡Ë