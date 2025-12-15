こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

本日2025年12月15日は、従来の赤外線リモコンやデバイス連携に加え、VLMを活用したAI機能を搭載したSwitchBotの思考型スマートホームハブ「AIハブ」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

人のように「理解」する次世代のスマートホーム中枢ハブ「SwitchBot AI ハブ」が10％オフとお買い得

従来の赤外線リモコンやデバイス連携に加え、VLMを活用したAI機能を搭載したSwitchBotの「AIハブ」が、今なら10％オフの35,983円とお買い得。カメラやスマートテレビドアホンと連携することで、AIが映像を理解し、言葉で検索や設定ができます。

「人がいる」「状況が変わった」などを判断し、条件分岐だけでなく意味理解に基づく自動化が可能です。

例えば、「誰かが物を持っている」「人がよじ登っている」など、不審な動きを正確にとらえアプリに通知。さらに、ペットの食事や遊びなどの変化にも気づけるので、家にいない時間も安心です。

赤外線リモコン統合はもちろん健在。エアコンやテレビ、照明や扇風機など多くの家電をまとめて管理できます。Type-C - HDMIで家中のカメラ映像をテレビやモニターで確認できるので、家族やペットの見守りも安心ですよ。

クラウド不要、最大16TBの映像を手元で保管

16GBのmicroSD付属。さらに最大1TBのmicroSDカードと16TBの外付けHDDでストレージを拡張できるので、手元の機器にたっぷり保存でき、毎月のクラウドストレージ費用もかかりません。

最大8台までの2Kカメラを接続でき、100台以上のSwitchBot製品と安定して接続可能。RTSP対応他社製カメラも接続可能で、SwitchBotアプリに接続して一括管理できます。

高齢の家族の部屋や子供部屋、リビングなど家じゅうの様子を一括で管理でき、月額費不要で安心設計の「AIハブ」を今すぐチェック！

SwitchBot AI ハブ VLM搭載 スマートホーム中枢 - スイッチボット 大規模AIモデル搭載 AI顔認識技術 自動化対応 ローカルストレージ セキュリティ プライバシー重視 家電を管理 NVR防犯システム 遠隔操作 最大16TBストレージ拡張 ホームモニタリングシステム ビデオ監視システム 監視カメラ必要 AI Hub 35,983円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年12月15日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

