料理が楽しく便利に作れる「調理家電」アラカルト【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】

全自動で手間なく調理できる、短時間で扱いやすい調理家電が今年も登場。忙しい日でも手軽に美味しい料理が作れ、日常の食生活をサポートしてくれる注目アイテムが選ばれている。

【調理家電部門】

その他調理家電

今年の調理家電部門は、「日々の料理をどれだけラクに、そして確実においしく仕上げられるか」に焦点が集まった1年だった。あっと驚くようなユニークな製品こそ少なかったものの、各メーカーが手軽さ・時短・精度を着実に引き上げる実力派アイテムが揃った。こうした堅実な進化が、家庭の調理環境を確実に底上げしている。

「目新しい製品はそれほどありませんでしたが、家電ひとつひとつの使いやすさは確実に上がっていて、手間をかけずに美味しく仕上げられるものが増えてきました」と石井和美さんも評価するように、“ラクに作れて失敗しにくい”という進化は今年の大きな特徴と言える。

大賞を受賞した「ラクラ・クッカー プロ」も自動でかきまぜて仕上げてくれるため、料理初心者でも安心して使える。ほかのアイテムも、コードレスで取り回しがラクになった製品など、以前はなかった工夫が増えてきた。

また、小口覺さんは今後の動向について「エアフライヤー系の製品投入が相次いでおり、ここでの競争が高まりそう。自動調理鍋も含め、いかに時短に貢献できるかがカギとなるでしょう」と指摘する。

来年は“さらに短時間で、もっと上手に”という方向での競争が、一段と進みそうだ。

＜選者の皆さん＞

家電プロレビュアー

石井和美さん

さまざまな媒体に白物家電を中心とした製品レビューを寄稿するプロレビュアー。大型家電のレビューもするため、一戸建ての「家電ラボ」まで設立。日々、家電のテストを行っている。

ライター・コラムニスト

小口 覺さん

非日常に近い家電も探求。SNSなどで自慢される家電製品を「ドヤ家電」と命名（日経2016年上期ヒット商品番付に選定）。新著に「ちょいバカ戦略ー意識低い系マーケティングのすすめー」（新潮新書）など。

デジタル・家電ライター

コヤマタカヒロさん

調理家電やデジタルガジェットのほか、生活家電、季節家電にも精通するなど、広い守備範囲を持つ。家電のテスト＆撮影のためのスタジオ「コヤマキッチン」や「家電総合研究所」を運営する。

家電ライター

田中真紀子さん

家電に関する記事の執筆や監修を年間300本以上こなすほか、TVやラジオへの出演、セミナー講師など幅広く活躍する家電専門家。製品を実際に使い、魅力や取り入れ方を発信する。

インフルエンサー

TastyTimeさん

都内近郊で夫婦ふたり暮らし。YouTubeでは等身大の毎日を大切に、日々のごはんなど日常を紹介する。コストコ購入品やキッチングッズの詳しい情報をホームページでも掲載。

「週刊GoodsPress DIGITAL」編集長

金子剛士

クルマのドレスアップ誌、中古車情報誌を経て本誌編集部へ。クルマやバイクなどの乗りもの好きで、家電も大好物。モノ選びでは「コスパ」を重視。最近買ったものはMac mini。

【大賞】

■かきまぜパドルで自動調理もラクラク

ティファール

「ラクラ・クッカー プロ 自動調理鍋 CY3811J0」（3万8000円）

自動でかき混ぜてくれるから、手が離れて別のことができます。日々の主菜・副菜をバランスよく手軽に作れて、我が家でも使用中。自動でかき混ぜられる調理鍋は高価なものが多いのですが、本体価格も手頃でコスパよし！（石井さん） 圧力調理はもちろん、高火力なので炒めものもおいしく作れるので幅広い料理に重宝。コンパクトなサイズも魅力で、手軽にもう一品、というときに活躍してくれます（田中さん） 夜や朝にタイマーをセットしておけば、帰宅してから熱々の料理がたべられる。まさに万能調理器です！（読者投票 P.N.ぴょんさん）

独自の「かきまぜパドル」が自動で鍋底から食材をかえしながら混ぜてくれるので、まとめて食材を入れてボタンを押すだけ。炒飯や焼きそばもボタンひとつで調理が可能。

▲かきまぜパドルで、圧力調理中もかき混ぜることができる。ポテトサラダは加熱からつぶすまで6分で終わる

▲食材を鍋に入れ、温度や時間を設定すれば、あとは自動で調理。時間を有効に使うことができる

▲「かんたん圧力排出ボタン」をワンクリックするだけで、ほったらかしで圧力排出ができる

【ハイスチーム賞】

■大量のスチームと高温の熱風「ハイスチーム」で格別な美味しさ

レコルト

「ハイスチームエアーオーブン RAO-3」（2万9700円）

スチーム機能は蒸し調理にも最適。蒸し器のように火を見なくてラクで、失敗がありません（小口さん） 脂肪分が気になる年頃。大好きな揚げ物がヘルシーかつ美味しくに食べられるのでとても重宝しています（読者投票 P.N.昔に戻りたいさん）

新たに搭載した「ハイスチーム」モードにより、蒸気と熱風の力で食材の潤いを閉じ込めながら焼き上げる。食材とモードなどをセットすれば、あとはおまかせでOK。

▲熱風を効率よく拡散させ、均一に加熱。食材をカリッと香ばしく仕上げる。フライも揚げたてのよう

【コンパクト賞】

■気軽に持ち運べるコードレスミキサー

ニンジャ

「Ninja Blast Max コードレスミキサー BC251JNV」（1万4960円）

キャンプなど外でも使える便利なコードレス。氷も一瞬で滑らかに砕くパワーと、1〜2人暮らしにちょうどいいサイズ感で、毎日のドリンク作りがぐっと身近になります（TastyTimeさん）

持ち運び用のストラップがついているので、片手で持って出かけられる。コードレスでもパワフルなので、氷や冷凍フルーツもしっかり砕いて滑らかに。静音だから夜間使用も安心。

▲洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄できる。パーツが分かれているので、洗いやすい。食洗機にも対応

【ハイテクノロジー賞】

■自動検知機能を搭載 理想の仕上がりに

ニンジャ

「Ninja Stealth iQ ミキサー QX201J」（3万9600円）

センサーが自動で検知し、ワンタッチで最適な状態に設定されます。タンパー機能も搭載されており、途中で使用してもムラなく仕上がるため、何度も確認する手間がありません（石井さん）

食材の量や硬さをかくはん開始10秒で検知。回転速度や時間を自動で調整し、ボタンを押すだけで食材に応じた最適な仕上がりを実現する「BlendSense テクノロジー」を搭載。

▲同じメニューでも、3つの仕上がり設定が可能。なめらかにしたり、少し粗めにしたり、自分好みの仕上がりも簡単

【タイパ＆スペパ賞】

■ひとつのバッテリーで複数のキッチンツールが使える

ツヴィリング

「XTEND コードレスハンドブレンダー バッテリー付スターターセット」（2万7500円）

ハンドブレンダーの手軽さを享受するなら、やっぱりコードレスが便利。ハンドミキサーやコードレス掃除機でもバッテリーを共有できるので、キッチン用としてひと通り揃えるのもいいですね（田中さん）

わずらわしい電源コードがなく、コードレスなので扱いやすい。スムージーやポタージュ料理、離乳食作りに便利。さっと取り出して使えるので、場所も取らず忙しい時間でも大活躍！

▲セット内容は、ハンドブレンダー本体、ワンド、600mlビーカー（プラスチック）、バッテリーなど、充実している

▲バッテリーをチャージャーに挿した状態で、ポータブル電源として使用可能。USB-Cのポートを2つ搭載

