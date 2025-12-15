LCCとANA・JAL、航空券が安くなるタイミングは違う？ 比較してみた

LCCは発売直後が最安の傾向、セールは強力な武器に

LCCの運賃は、価格差が明確に出やすい仕組みになっています。発売開始日には最安クラスの座席が多く設定され、時間とともに残席に応じて運賃が上昇していく“早い者勝ち”のモデルを採用しているためです。

さらに、LCCは年に複数回の大規模セールを実施し、通常よりも大幅に安い価格が提示されることがあります。特に片道数千円台の販促セールは人気が高く、販売開始直後に完売するケースも珍しくありません。

一方、LCCは直前の値下げをほぼ行わず、むしろ搭乗日が近づくにつれて運賃が高騰することが多いため、計画的に購入するほど節約効果が大きくなります。この点から、「先に買うほどお得」というシンプルな判断軸が成立するのです。



ANA・JALは早割が最安の中心、需要によっては直前値下げも

ANA・JALなどのFSCは、LCCとは異なり複数の早期購入割引を用意しているのが特徴です。「75日前」「55日前」など段階的な早割制度があり、基本的にはこの早割が最安値の中心となります。早割は、通常運賃の半額程度に下がることもあり、計画性がある人ほど恩恵を受けやすい運賃体系です。

ただし、FSCにはLCCにはない例外も存在します。それは、需要が低い便に限り、出発日が近づいても運賃が下がるケースがあることです。航空会社が柔軟運賃制度を導入しており、残席管理のために直前値下げを行うことがあるためです。

とはいえ、この値下げはあくまで例外的で、繁忙期ではほぼ起こりません。GWやお盆、年末年始などでは需要が高く、早割の段階で席が埋まりやすいため、直前の値下げを期待するのは非合理的といえるでしょう。



LCCとFSCの最安値の出やすい時期を比較

航空券を安く購入するには、どの時期に価格が下がりやすいかを知っておくことが重要です。LCCとFSCでそれぞれの特徴を踏まえると、次のような傾向が見えてきます。



●LCC

最安値は発売開始直後。セール時の値下がり幅は大きいが直前は高騰しやすい

●ANA・JAL

基本は早割が最安。ただし需要次第では直前に下がることもある

※繁忙期はどちらも値下げは期待しにくい

つまり、計画的に旅行できる人はLCCのセールや発売直後が最もコストパフォーマンスが高く、日程変更の可能性がある人はFSCで価格推移を観察しながら購入するという戦略が合理的といえます。



運賃だけでなく、総額で判断することが節約のポイント

航空券の価格判断では運賃の安さだけを比較しがちですが、LCCとFSCでは支払総額が変わりやすいため、以下の点も重要です。



・LCCは手荷物預け・座席指定・決済手数料が追加されやすい

・FSCは運賃が高めだが、手荷物や機内サービスが運賃に含まれている

・空港までのアクセス費用や時間の違いも、実質的なコストに影響

LCCの追加料金は片道で数千円になる場合もあり、最終的にFSCの早割と大差がなくなる、あるいは逆転するケースもあります。「安く買ったつもりが総額は変わらなかった」という事態を避けるためにも、運賃だけで判断しない姿勢が家計管理では不可欠です。



LCCとFSCは賢く比較して、最適な購入タイミングを見極めよう

LCCは、発売直後とセールが最安値の中心です。一方、ANA・JALは早割が基本的な最安値で、需要次第では直前値下げが起こることもあります。このように両者の運賃体系は根本的に異なるため、同じ基準で判断すると損をする可能性があります。

航空券の購入は早く買うかどうかだけでなく、どの航空会社が自分の旅のスタイルに合うかを考えることが重要です。運賃の仕組みを理解し、総額で比較することで、より賢く、より家計にやさしい選択ができるようになるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー