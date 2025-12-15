「あいつは天才。俺には分からない域がある」香川真司にとって柿谷曜一朗はどんな存在？ セレッソ８番の重みを再確認「特別な番号であり続けるために」
12月14日に柿谷曜一朗氏の引退試合がセレッソ大阪の本拠地で開催され、OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）が激突。主役の柿谷氏が88分に決勝点を挙げる劇的な形で、PINKが４−３で大阪ダービーを制した。
この日、森島寛晃氏、香川真司、清武弘嗣、乾貴士というセレッソの歴代８番が集結。自身もそのエースナンバーを背負った柿谷氏は、試合後のスピーチで海外志向が強い今どきの子どもたちに向けて「（海外に行くのは）大阪ダービーで大活躍してからでも全然遅くない。セレッソでいう背番号８、香川真司の８番を取りに、ガンバでいう宇佐美貴史の背番号７を取りに行って」と熱く呼び掛けた。
こういった話を受け、現在進行形で８番を背負う香川は、強い覚悟を示した。
「曜一朗も言ってたけど、この番号が憧れであり続けて、この番号を追い求めて、『セレッソのユニホームを着てプレーしたい』って思わせなきゃダメ。特別な番号であり続けるために、自分ももっとやれることを自分なりにやっていく必要がある」
香川はまた、柿谷氏との共闘に言及。噛みしめるように、こう語った。
「雰囲気とか風貌は変わってない。彼が何を求めているのかとかは感覚が合う選手だった。乾もそうで、キヨもそう。そういうところはプレーしながら『懐かしいな』と思った。最終的に曜一朗が点を取って勝てて、本当に素晴らしいゲームになって良かった」
現在36歳の日本代表の元10番はさらに、「感覚とか感性は近いものはあったので、別に15年ぶりにプレーしようが、10年ぶりにプレーしようが、そういうところのイメージの共有は、すぐお互いできるんじゃないかな」と伝えた一方で、「あいつは天才なんでね。俺には分からない域がある」とも口にした。
日本サッカー屈指のレジェンド香川からしてみても、柿谷氏は卓越した唯一無二の存在であるようだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
この日、森島寛晃氏、香川真司、清武弘嗣、乾貴士というセレッソの歴代８番が集結。自身もそのエースナンバーを背負った柿谷氏は、試合後のスピーチで海外志向が強い今どきの子どもたちに向けて「（海外に行くのは）大阪ダービーで大活躍してからでも全然遅くない。セレッソでいう背番号８、香川真司の８番を取りに、ガンバでいう宇佐美貴史の背番号７を取りに行って」と熱く呼び掛けた。
「曜一朗も言ってたけど、この番号が憧れであり続けて、この番号を追い求めて、『セレッソのユニホームを着てプレーしたい』って思わせなきゃダメ。特別な番号であり続けるために、自分ももっとやれることを自分なりにやっていく必要がある」
香川はまた、柿谷氏との共闘に言及。噛みしめるように、こう語った。
「雰囲気とか風貌は変わってない。彼が何を求めているのかとかは感覚が合う選手だった。乾もそうで、キヨもそう。そういうところはプレーしながら『懐かしいな』と思った。最終的に曜一朗が点を取って勝てて、本当に素晴らしいゲームになって良かった」
現在36歳の日本代表の元10番はさらに、「感覚とか感性は近いものはあったので、別に15年ぶりにプレーしようが、10年ぶりにプレーしようが、そういうところのイメージの共有は、すぐお互いできるんじゃないかな」と伝えた一方で、「あいつは天才なんでね。俺には分からない域がある」とも口にした。
日本サッカー屈指のレジェンド香川からしてみても、柿谷氏は卓越した唯一無二の存在であるようだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介