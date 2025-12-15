新しい学校のリーダーズが『ネプリーグSP』でクイズ初挑戦！意外なツッコミや難問漢字クイズで大活躍

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新しい学校のリーダーズが12月15日放送の『ネプリーグSP』に出演し、クイズに番組に初挑戦した。

■新しい学校のリーダーズに爆笑問題ら個性派たちが今年のトレンドに挑む

12月15日・19時から放送の『ネプリーグSP』は、チーム「新しい学校のリーダーズ」、チーム「爆笑問題」、チーム「ウィンターアスリート」の3チームが、今年を振り返るクイズで全面対決。

今回は2025年に話題になったニュース＆トレンド問題から、押さえておきたい常識問題を出題。チーム「新しい学校のリーダーズ」は、原田泰造（ネプチューン）とともに、新しい学校のリーダーズ（SUZUKA、MIZYU、RIN、KANON）が番組初参戦。唯一無二の存在感を放つ彼女たちが、クイズ番組初出演でどんな“新境地”を見せるのか注目だ。

チーム「爆笑問題」は、名倉潤（ネプチューン）に加え、爆笑問題（太田光、田中裕二）、ウエストランド（井口浩之、河本太）、そして今回が初登場となる元テレビ朝日アナウンサーの西脇亨輔弁護士が登場し、“クセ者軍団”が旋風を巻き起こす。

チーム「ウィンターアスリート」は、堀内健（ネプチューン）と林修に加え、織田信成、清水宏保、高橋成美、村上佳菜子といった冬季アスリートが集結。氷上を制してきた実力者たちが、今度はクイズのフィールドで頂点を狙う。

■爆笑問題・太田へのSUZUKAのツッコミにスタジオが大爆笑に！

新しい学校のリーダーズ初参戦！爆笑問題・太田のスワイプの遅さにSUZUKA「皮膚が足りてない」

挑戦するステージは、１stステージ「スワイプリーグ」、２ndステージ「ファイブツアーズバギー」、３rdステージ「クイックネプリーグ」、４thステージ「ハイパー・メガボンバー」の全４ステージ。

クイズ番組初挑戦となる新しい学校のリーダーズは、緊張した面持ちを見せる。SUZUKAは、「音楽系の問題だとうれしいな～と思っちゃいます」と期待を寄せるが、未知のクイズステージでその実力を発揮することはできるのか。

約2年ぶりの登場となる爆笑問題は、登場早々からエンジン全開。太田が「俺は裏口入学なんで、インチキな学校のリーダーズです」とボケを連発し、スタジオは早くも笑いに包まれる。一方、相方の田中は「結構、クイズ得意ですよ」と余裕のひと言。しかし１stステージ「スワイプリーグ」では、爆笑問題の“スワイプの遅さ”に周囲からクレームが続出。「本当にスワイプしたことがないんですよ。スマホを持っていないから…」と告白する太田に「やっぱり、皮膚が足りてない…」とするとSUZUKAがツッコミを入れ、スタジオには大きな笑いが起こる一幕も。

■新しい学校のリーダーズ・KANONが漢字問題でファインプレー！

そして「ハイパーボンバー」では、漢和辞典「新漢語林」に掲載されている“画数２画の漢字”を答えるクイズにチーム「新しい学校のリーダーズ」が挑戦。ここでKANONがファインプレーを披露し、チームの士気が一気に上昇。はたしてクイズバラエティ初挑戦の新しい学校のリーダーズは勝ち抜けたのか? ぜひ番組を見て確かめてほしい。

