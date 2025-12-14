前田敦子が、自身のモテ期について語るシーンがあった。

【映像】AKB卒業後の前田敦子、当時のモテ期の様子

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショーである。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加し、シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名である。

番組の中で、陣内智則が前田敦子に対しモテ期について尋ねると、前田は「本当にちゃんと恋愛ができるようになったのは、私卒業してからなんでグループを」と回答。AKB48を卒業した後に恋愛が本格化したことを明かした。

この話を聞いた藤田ニコルが「やっぱ卒業した瞬間にみんな『いけるぞ〜！』ってなっていろんな人が来るんですか？」「（恋愛）解禁後ってどうなるんですか？」と具体的に質問。また陣内からも「何歳の時に卒業されたんですか？」と問われると、前田は「21歳ですよ」と回答。前田は当時を振り返り「良い時ですよ」というと、陣内は「すっげえな。すごい時代を駆け抜けて21で卒業したんだ」とコメント。ニコルも「かっこいい！」と称賛していた。

陣内は「21歳やったら若いし、そらみんな順番待ちで待ってたわね」とコメントすると前田自身も、「その時は結構、はい、なんか結構イージーモードだったかも」と認めていた。