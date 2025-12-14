宮崎が初のJ2昇格、滋賀が初のJリーグ参入を決めた

J2昇格プレーオフ決勝とJ3・JFL入れ替え戦が終わった12月14日、来季のJ2、J3の40クラブ全ての陣容が決まった。

J2昇格プレーオフでは、FC大阪とテゲバジャーロ宮崎が対戦した。引き分け以上でリーグ成績によりFC大阪の昇格が決まる一戦だったが、Axisバードスタジアム（鳥取県）での開催になったゲームは宮崎がゴールラッシュを見せて4-0の快勝。初のJ2昇格を勝ち取った。

また、J3・JFL入れ替え戦の第2戦ではJ3残留を目指すアスルクラロ沼津とレイラック滋賀が対戦。初戦のホームゲームを3-2で勝利していた滋賀は、アウェーの第2戦を1-1の引き分けで乗り切ってこちらも初のJ3入りを果たした。これにより、前日にJ1昇格プレーオフ決勝が終わっていたのと合わせてJ1、J2、J3各20クラブの陣容が決まった。

来季はシーズン移行に伴い2月から6月にかけて明治安田Jリーグ百年構想リーグが開催される。J1は10クラブずつ東西に分かれ、J2とJ3は合計40クラブを東西南北の4地区10チームずつに分けてリーグ戦を実施。その後、プレーオフステージを行い順位を決定する。そして、8月以降この日までに決まったJ1からJ3への区分で通常の1シーズンのリーグ戦が行われる。（FOOTBALL ZONE編集部）