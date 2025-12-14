松井は2018年8月に女優の石橋杏奈さんと結婚

パドレスの松井裕樹投手が13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムを更新。妻で女優の石橋杏奈さんとの2ショット写真を投稿し、結婚7周年を迎えたことを報告した。

幸せいっぱいの笑顔だ。松井と石橋さんは白地の服を着て、素足で手を繋ぎながら浜辺を歩いている。松井は大量の絵文字とともに「結婚7周年 いつもありがとう」と感謝を綴った。「毎日が楽しいのはあなたのおかげです」と思いを届けている。

松井は2018年8月に石橋さんと結婚。以降は毎年、2人の2ショット写真とともに節目の1年を報告するのが恒例だった。また、2020年5月に第1子の長女、2022年10月に第2子となる長男、今年4月に第3子の次女が誕生したことを報告。子宝にも恵まれている。

7周年を迎えた松井の投稿には「素敵！」「とっても素敵な写真」「おめでとうございます」「かわいい！」などと祝福と称賛の声が寄せられている。

松井は楽天のクローザーとして活躍し、その後メジャーに移籍。2年目を終えた今季は61試合に登板して3勝1敗3ホールド1セーブ、防御率3.98を記録した。（Full-Count編集部）