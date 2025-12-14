2025年シーズンのブレーブスは、経験豊富なベテランと若手有望株が融合し、高いレベルで競争を繰り広げた。この貢献度ランキングでは、投手は防御率、WHIP、奪三振率、野手はOPS（出塁率＋長打率）を主要な評価軸とし、チームの勝利への寄与が大きかった選手を選出・分析する。

投手部門：貢献度トップ3

先発、リリーフのいずれの役割においても、安定した成績を残し、チームの勝利の土台を築いた投手を評価した。特にWHIP（1イニングあたりの被安打＋与四球）の優秀さが際立つ選手が上位に並んだ。

順位 選手名 貢献度の根拠となる指標 1位 クリス・セール 防御率 2.58、奪三振率 11.82、WHIP 1.07 2位 スペンサー・シュウェレンバック WHIP 0.97、防御率 3.09、QS 13 3位 ディラン・リー WHIP 0.98、防御率 3.29、ホールド数 19

投手貢献度ランキング

【解説】

1位は、ベテラン左腕のクリス・セールである。防御率2.58、奪三振率11.82はチームの先発陣の中で突出した数値であり、125.2イニングを投げて11度のQSを記録した。怪我から復帰し、先発ローテーションの核として圧倒的な貢献度を示した。

2位のスペンサー・シュウェレンバックは、110.2イニングを投げてWHIP 0.97、防御率3.09という高い安定感を誇った。特にWHIPの数値は先発投手として非常に優秀であり、走者を許さない投球がチームの失点抑制に大きく寄与した。

3位のディラン・リーは、チーム最多の74試合に登板し、WHIP 0.98、防御率3.29を記録した。19ホールドと2セーブを挙げ、ライセル・イグレシアスに次ぐリリーフの柱として、終盤の接戦で勝利を引き寄せた。

野手部門：ポジション別貢献度トップ3

野手は「捕手」「内野手」「外野手および指名打者」の3部門に分けて評価した。打撃の総合力を示すOPSがチーム最高水準であった選手を選出している。

順位 選手名 貢献度の根拠となる指標 1位 ドレイク・ボールドウィン OPS .810、本塁打 19、打点 80 2位 ショーン・マーフィー OPS .709、本塁打 16、打点 45

捕手貢献度ランキング

【解説】

1位はドレイク・ボールドウィン。124試合に出場し、捕手としては非常に優秀なOPS .810を記録。19本塁打、80打点と長打力と勝負強さを兼ね備え、チームの得点力向上に貢献した。

2位のショーン・マーフィーは打率こそ低かったものの、94試合の出場で16本塁打を放ち、OPS .709を記録。少ない打席数で長打力を発揮し、控え捕手としては十分な貢献度であった。

順位 選手名 貢献度の根拠となる指標 1位 マット・オルソン OPS .850、本塁打 29、打点 95 2位 オースティン・ライリー OPS .737、本塁打 16、打点 54 3位 オジー・アルビーズ 打席数 667、打点 74、盗塁 14

内野手貢献度ランキング

【解説】

内野手トップは、41二塁打を含むリーグトップクラスの長打力を示したマット・オルソン。全試合に出場し（162試合）、OPS .850、29本塁打、95打点という高いパフォーマンスで打線の中心を担った。

2位のオースティン・ライリーは、出場試合数が102にとどまったが、OPS .737、16本塁打と破壊力を発揮した。

3位のオジー・アルビーズは打率.240ながら、667打席と圧倒的な出場機会を誇り、14盗塁も記録。打点74と勝負強さも発揮した。

順位 選手名 貢献度の根拠となる指標 1位 ロナルド・アクーニャ OPS .935、打率 .290、本塁打 21 2位 マルセル・オズナ OPS .756、四球 94、本塁打 21 3位 ジュリクソン・プロファー OPS .787、出塁率 .353、本塁打 14

外野手・指名打者貢献度ランキング

【解説】

外野手・指名打者部門では、ロナルド・アクーニャが圧倒的な貢献度で1位となった。95試合の出場ながらOPS .935、21本塁打、打率.290というハイレベルな成績を残し、その存在感は他を凌駕した。出塁率.417もチームトップの数字である。

2位のマルセル・オズナは、四球94を選び出塁率.355を記録。21本塁打と長打力も発揮し、指名打者として打線の中軸を担った。

3位のジュリクソン・プロファーは、80試合出場ながらOPS .787と優秀な成績を残した。出塁率.353と長打率.434のバランスも良く、高い打撃貢献度を示した。

※2025年12月13日現在の情報を元に執筆している

（SDAA編集部）