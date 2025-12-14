生後2ヶ月のグレート・ピレニーズの赤ちゃん。お迎えから約8ヶ月が経過すると…思わず目を疑ってしまうほどの成長スピードが話題になっています。

本当に同じ犬…？さすが超大型犬と思わずにはいられない、衝撃の成長ビフォー・アフターを捉えた光景は記事執筆時点で53.8万回を超えて表示されており、3.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：生後2ヶ月の赤ちゃん犬→すくすく育ち、8ヶ月後…『衝撃的なサイズ』に成長した光景】

生後2ヶ月の超大型犬赤ちゃん→8ヶ月後…

Xアカウント『@yamanookukara』に投稿されたのは、グレート・ピレニーズ「ぼんぼん」くんのお姿。

ぼんぼんくんは、2025年の春にお迎えされたばかりの末っ子くんで、日々たくさんのことを経験しながらすくすくと成長しているのだそう。

衝撃的な『成長記録』に反響

お迎え当時は、生後2ヶ月。

超大型犬ということもあり、赤ちゃんと呼ぶには大きいサイズ感ではあったものの、もちろん縦抱きで後ろから抱き上げることはできる、大きなぬいぐるみのようなお姿をしていたのだといいます。

それから約8ヶ月、生後10ヶ月を迎えたぼんぼんくんはというと…もう縦に抱き上げることは不可能。立ち上がると飼い主さんとほとんど変わらない程に大きく立派に成長されているというのです。

とはいえ、ぼんぼんくんはまだ1歳にもならない子犬。これからまだまだ成長することを含め、その成長スピードは目を見張るものがあり、多くの人々を驚かせることとなったのでした。

この投稿には「あーでっかい」「スピード違反が心配になるレベル」「可愛さも増えてる」「デカい」「なんかもう伸びるところ目視できそう」「両方やる気ない顔してて好き」「申し訳なさそうな顔可愛い」などのコメントが寄せられています。

山奥暮らしを満喫する超大型犬家族

ぼんぼんくんには、グレート・ピレニーズの「シュシュ」ちゃん、オールドイングリッシュシープドッグの「むぅむぅ」くん、そして「LONO」ちゃんというお姉ちゃん・お兄ちゃんの存在があります。

自然豊かな山奥暮らしを満喫する超大型犬さんたちのお姿は超大型犬ならではの魅力や、LONOちゃんとの関係性の素晴らしさ、たくさんの癒しや笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yamanookukara」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。