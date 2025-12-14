Photo: 小原啓樹

1台で全部？ もっと効率を求めましょうよ！

床も、デスクも、布団も、車も。年末が近づいてくると、｢あ、ここも掃除したい｣｢あっちも汚れてる｣と、気になる場所が一気に増えてきません？

でも、｢この掃除機で家中ぜんぶやるぞ！｣と気合いを入れた瞬間はいいんですが、そのうち｢重いし、届かないし、めんどくさいし…｣と、気持ちが折れる。あるあるですよね。

だったら発想を変えて、メイン1台＋サブ1台の“掃除機使い分け”ってどうでしょうか！

｢サッと取れる｣｢届きやすい｣｢目的に合ってる｣そんな掃除機が手元にあれば、掃除のハードルはぐっと下がるんです。

そのきっかけになりそうなタイミングが、ちょうどやってきました。

Rakutenサプライズデーが、｢使い分けデビュー｣のタイミング

12月14日・15日に開催中の｢Rakutenサプライズデー｣に、Sharkの人気モデルが2台そろって登場。

やってきたのは…

◾️ 自動ゴミ収集ドック付きスティッククリーナー ｢EVOPOWER SYSTEM STD＋｣追加アクセサリーセット 税込2万9975円（通常価格: 税込6万500円） ◾️ ハンディクリーナー ｢EVOPOWER EX｣追加アクセサリーセット 税込1万9800円（通常価格: 税込3万9600円）

どちらも50%オフと、年に一度クラスの超特価。

いつか掃除機を買い替えるなら、こういう理由の立つタイミング＆安くなるタイミングがベストですからねー。

メインは｢出しっぱなし｣でOK。30日ゴミ捨ていらずな1台

メイン掃除機として推したいのが、自動ゴミ収集ドック付きスティッククリーナー｢EVOPOWER SYSTEM STD＋｣。

Sharkの定番モデル｢EVOPOWER SYSTEM STD＋｣に、ブラシセット（ソフトブラシ／ソフトスクラビングブラシ）と、プレシジョンダスターという追加アクセサリーを合わせたお得なセットになっています。

このモデル、まずステキなのが｢堂々と出しておける佇まい｣ってところ。

スリムでシンプルなデザインに整っていて、部屋の雰囲気を壊しません。これによって、出しっぱなしOK！

そもそも掃除機って、｢取りに行く｣のが一番のハードルなんですよね。

それが、出しっぱなしできれば｢あ、今このゴミだけ吸いたい｣と思った瞬間にサッと手を伸ばしてキレイが維持できます。この『掃除機の手の取りやすさ』=『部屋の清潔さ』なのです。この公式はテストに出るので覚えておいてください。

あと、個人的にソレな！を感じるのが正面からダストカップが見えないところ。

キレイな部屋でも、溜め込んだゴミが見える場所にあるってゲンナリしますし、僕は遊びに来たお客さんに、堂々とゴミを見せる部屋にはしたくない。そんな気遣いができている掃除機とも言えますねー。

もうひとつ、｢EVOPOWER SYSTEM STD＋｣の肝は、｢ごみ捨てを月イチで許してくれる｣ところ。

掃除機の後ろにあるステーションは、ただの充電スタンドではなく、｢自動ゴミ収集ドック｣なんです。掃除が終わったら本体をドックに戻すだけで、充電しながら本体のゴミをドック側に自動回収してくれます。気が利いているゥ！

さらにイイコトを言うと、紙パック式ではないので消耗品（ランニングコスト）もかかりません。

おかげで僕らがやることは、月イチペースでドックに溜まったゴミをゴミ箱にポイするだけ（1日1回使用した場合の例）。掃除機を出す手間だけじゃなくて、面倒なゴミ捨てまでまとめて解決してくれるってわけです。

さまざまなシーンで｢快適さ｣を与えてくれる

ああっ、長い髪の毛！ こんなん掃除したら、ヘッドのブラシに絡まってトンデモナイことにッ！

と、思わずためらってしまうようなシーン。ヘッドに絡まった髪の毛を｢カッターで切る｣→｢手で引きはがす｣のような、地獄みたいなメンテを考えると、いくら掃除機とはいえ吸いたくない状況ですよね。

でも、この掃除機は大丈夫。そのまま吸っちゃってください。

ね？ 絡んでいない。

この長い髪もペットの毛も絡まずシュポンと吸い込んでくれるヒミツは、このブラシ部分。これはシャーク独自の｢ブラシレスパワーフィン｣。柔らかいラバー素材のフィンがさまざまな床材に密着することで、高い吸引力を発揮。さらに、長い毛も絡みにくい構造となっているのです。

おかげで、｢掃除機の掃除｣なんて不毛なことはしなくて済みます。ゴミの除去率も高ければ、メンテナンスも楽させてくれるなんて、理想的なヘッドですね。

さらに嬉しいのが、ワンタッチでハンディクリーナーに変身するんです。

床掃除中に家具のゴミが気になってしまう…なんてことありますよね。この時｢後でやろう…見なかったことにしよう｣と、後回しにしがちですけど、この掃除機ならスチャとハンディに変形させて…

そのまま吸引。はいキレイ。

しかもこのハンディ形状、かなりコンパクトで細身。おかげでソファや家具の狭い隙間にもグイグイ突っ込めて、しっかりとお掃除できるのも良きですねー。

この掃除を止めない変形機構と、どこにでも対応できるマルチさは、掃除も効率を求める現代において必須な機能だと思いません？ 掃除の時間を極限まで短縮したいなら、いや、面倒な掃除を早く終わらせたいなら！ こうした変形掃除機はマストだなって。

さらに、先述した布団やデスクなどに使える3つの追加アクセサリー付きで、家中の｢ここも掃除したかったんだよね｣ポイントを無双できる構成になっています。

こうして毎日のゴミ捨てストレスも減り、ひとつであらゆる床や家具をしっかり綺麗にできるので、メインの1台にバチリとフィット。メイン掃除機の買い替えを考えている人や、掃除をもっと楽にしたいと願う人には、有力な候補ですね。

正直、これだけマルチに活躍できる掃除機、なかなかありません。

サブは｢いつでもサッと｣。スポット掃除に刺さる1台

メインが｢EVOPOWER SYSTEM STD＋｣だとしたら、サブとして相性がいいのが｢EVOPOWER EX｣。

強い吸引力で人気のハンディ＆スティック2WAYクリーナー｢EVOPOWER EX｣に、追加アクセサリーが付いたお得なセットです。

まず見てほしいのがこのサイズ感。

ハンディタイプなので、家具やデスクの上、玄関横、階段の踊り場など、｢ゴミがたまりやすい場所の近く｣に置いておいて、気になったらすぐサッと吸う。というフットワークの良さが光ります。

｢ハンディ掃除機って、オマケっぽい吸引力でしょ？｣

というイメージ、まだありますよね。でもSharkのハンディを舐めちゃダメ。

コンパクトな見た目でも吸引力はしっかり。テーブルの食べこぼしや、車内に散らばったお菓子カス。砂や小石もバッチリ対応できます。しかも、パワーが欲しいときは｢ブーストモード｣、音を抑えたいときは｢エコモード｣と、切り替えができるのもGood。

LEDライトも付いているので、狭くて薄暗い場所や、夜間のお掃除。それこそ子どもが寝ている部屋近くでも大活躍してくれる貴重な1台。こいつもこいつで万能です。

おっと、万能さはまだまだあります。

見てよこれ、付属のフロアノズルを装着すれば、床掃除にも対応。おかげで、ちょっとした床のゴミや階段、2階だけサッと掃除したいときなど、｢わざわざメイン掃除機を持ってくるほどじゃないけど気になる｣を担当してもらえるんです。

ゴミ捨てが簡単なのもいいですねー。

後ろのボタンを指で引くだけで、ダストカップがガパッと開き、ゴミとさようなら。掃除のたびにササっと捨てられるのもフットワークの良さに繋がっています。

こうして、気づいた時にスッと使え、毎日のプチ掃除やメインの大きい掃除機を使うのが面倒なときにカジュアルに出動してもらえる一台。

2階のサブ掃除機にしてもいいですし、ロボット掃除機が行き届かない細かな場所が気になっている人にも、ベストな相棒となってくれるはずです。

1台で全部の時代から使い分けの時代へ

どうでしょうか？ これらSharkの掃除機たち。

シーンや場所に応じて掃除機を使い分けることで、｢掃除したい｣と思った瞬間にストレスなく動けるようになり、床も、棚も、隙間も、車内だってもっと手軽にキレイになるのです。

しかも、そのセットが年に一度クラスの価格で手に入るなら、それはもう、立派な“買う理由”だと思いません？

最後にもう一度、セール情報をおさらいしておきますね。Rakutenサプライズデーは…

・開催日：12月14日&15日 ・注目のアイテム： 自動ゴミ収集ドック付きスティッククリーナー ｢EVOPOWER SYSTEM STD＋｣追加アクセサリーセット 税込2万9975円（通常価格: 税込6万500円） ハンディクリーナー ｢EVOPOWER EX｣追加アクセサリーセット 税込1万9800円（通常価格: 税込3万9600円）

便利なアクセサリーセットが付いて50%オフの超特価は楽天だけ。

このチャンスをきっかけに｢掃除機2台持ちライフ｣による効率化を目指してみましょう。

きっと、掃除自体が身軽になりますから。

