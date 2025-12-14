29分間にわたる舞台裏動画が公開される

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が12日、古巣・マリーンズの公式YouTubeに登場した。元同僚の高野脩汰投手とともに、石川・珠洲市で行われた能登復興支援野球教室に参加。仲の良い様子が29分間に渡って公開され、ネット上でもファンから歓声が上がっていた。

高野の待つグラウンドに現れた佐々木。1年ぶりの再会だったが「僕、毎日会ってましたけどね。8月くらいから」と笑顔。米国には高野の顔がデカデカとデザインされたトートバッグを持ち込んでおり、ドジャース公式SNSにも登場して日本ファンの間で話題に。この野球教室でも景品として登場した。

たくさんの子どもたちが目を輝かせた野球教室。先輩の高野に佐々木が愛あるイジリを見せるなど、舞台裏で生まれていたコミュニケーションをマリーンズの広報カメラが撮影。高野の顔がデザインされたクッションも、ドジャースタジアムに持ち込まれていたことが明らかになり「（他の選手たちにも見られ）恥ずかしい……」「光栄なことですね」と本人は笑っていた。

久々の佐々木登場で、コメント欄には「まさか佐々木朗希投手がロッテ公式に出るとは」「いろんな愛が詰まっていて本当にほっこりしました」「ナチュラルに登場しててロッテ広報動画らしいです」「オフシーズンに長尺ありがたすぎ」などと喜びの声が集まり、高野との関係性にも「高野のお陰で佐々木朗希の本当の素が見えた感じがしていいね」「高野の人柄良すぎやろ」「朗希高野コンビ最高すぎる！！」「想像の8000倍仲良しで最高」と注目が集まっていた。

27歳の左腕・高野は今季キャリアハイの37試合に登板。5勝3敗、20ホールドポイント（HP）で防御率1.84とブレークした。動画のラストでは、夕食中の高野へ佐々木から「祝 5勝 20HP 防御率1.84」と書かれたサプライズプレートが贈られ「こんなの書いたことないと思うよ、能登半島史上」とツッコミを入れながらも嬉しそうだった。



